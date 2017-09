Für Treffen mit Freunden: Facebook testet Tinder-ähnliche Funktion

Gleichzeitig will soziales Netzwerk, dass man mehr Freunde sammelt

Facebook will die Interaktion zwischen Nutzern deutlich erhöhen und testet momentan mehrere Funktionen. Wie Motherboard berichtet wird manchen Nutzern momentan ein Tinder-ähnliches Feature angezeigt. Sie bekommen die Benachrichtigung, dass sich Facebook-Freunde mit ihnen treffen wollen. Auf diese kann anonym mit "Ja" oder "Nein" geantwortet werden – der oder die Treff-Willige wird über eine Absage nicht informiert.

foto: screenshot/motherboard Diese Benachrichtigung wird Usern angezeigt.

Weitere Leute befreunden

Zugleich will das soziale Netzwerk, dass man sich mit mehr Leuten auf der Plattform befreundet. Auch hier wird eine Benachrichtigung an den Nutzer gesendet, bei der er aufgefordert wird die Freunde von einem Facebook-Freund kennenzulernen. In weiterer Folge werden dem User dann gemeinsame Events, Seiten und Orte angezeigt, bei denen man gearbeitet oder gewohnt hat. Beide Funktionen werden momentan getestet – ob und wann diese getestet werden, ist unklar. (red, 08.09.2017)