Hurrikan Irma: Apokalypse im Inselparadies

Der verheerende Tropensturm verwüstet die Inselstaaten auf seinem Weg zum US-amerikanischen Festland, Tote sind zu beklagen

"Ich habe nichts mehr", sagte Kevin Barrollon am Donnerstag zu einem französischen TV-Sender, nachdem ihm sein Haus auf der Insel Saint-Barthélemy davongeflogen war. Nur seinen Kopf rettete er – vielleicht, weil er während des Hurrikans einen Helm aufgesetzt hatte.

Die Lokaljournalistin Maeva-Myriam Ponet konnte als eine der ersten aus dem Unglücksgebiet der 80.000-Einwohner-Insel Saint-Martin berichten. "Die Lage ist apokalyptisch", schilderte die Vertreterin des Senders Guadeloupe Première. "Ich sehe Häuser ohne Dächer, umgestürzte Autos, ausgebrannte Schiffe. Das Spitaldach ist weg, die Präfektur eingestürzt. Es gibt keine Elektrizität, kein fließendes Wasser, kein Internet, erst vereinzelt wieder Telefonverbindungen."

Angst der Angehörigen

Groß ist die Angst von Angehörigen im fernen Frankreich. "Wir sind dabei, unser Dach zu verlieren, und sind in das kleine Badezimmer geflüchtet", teilte eine Mutter aus Saint-Martin ihrer Tochter daheim per SMS mit. Die letzte SMS lautete: "Es läuft von überall ins Haus ein." Seither ist Sandrine Meyer in höchster Sorge um ihre Mutter.

Laut dem Präsidenten des Inselrats von Saint-Martin, Daniel Gibbs, sind "95 Prozent der Insel verwüstet". Sie sei quasi unbewohnbar geworden. Von hier sollen 14 der mindestens 16 Todesopfer, die Irma verursacht hat, stammen – namentlich in Sandy Ground.

Plünderungen nach Sturm

Rund um das Armenviertel im französischen Teil kam es offenbar auch zu Plünderungen. "Wenige Minuten nachdem sich der Wind etwas gelegt hatte, sah ich Dutzende von Jugendlichen, die in die Läden einbrachen", schilderte Rinsky Xieng, ein Journalist aus dem französischen Teil der Insel. "Sie kamen mit ganzen Kartons voller TV-Bildschirme, Videos und Schuhe zurück."

Fast noch schwieriger war es, Informationen von der ebenso hart getroffenen Insel Saint-Barthélemy zu erhalten. Das von 10.000 Menschen bevölkerte Villenparadies war zuerst völlig von der Außenwelt abgeschnitten, da auch der Flugplatz unter Wasser stand.

"Wettlauf gegen die Zeit"

Auch ohne genaue Informationen richtete die Regierung in Paris eine Luftbrücke ein. "Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit", sagte Innenminister Gérard Collomb in Paris. "Neben der ersten Hilfe brauchen die Inselbewohner zuerst Stromgeneratoren, um die Entsalzungsanlage wieder in Betrieb zu nehmen und Trinkwasser herzustellen."

Auch Großbritannien und die Niederlande leisten Hilfe in ihren Überseegebieten. Ein Schiff der niederländischen Marine wollte am Donnerstag an Sint Maarten anlegen, hatte aber Probleme, anzudocken. Auch Großbritannien schickte eine Marinebesatzung auf die Britischen Jungferninseln.

285 km/h Winde

Die Experten des Wetterdienstes Météo-France bezeichnen Irma als den längsten je erfassten Hurrikan der Stufe 5. "Eine solche Intensität über so lange Zeit hat es seit Beginn der Satellitenära noch nie gegeben." Donnerstagnachmittag war Irma immer noch mit Winden von 285 km/h unterwegs.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der seinen baldigen Besuch ankündige, machte in offenen Worten die Klimaerwärmung für die Hurrikanstärke verantwortlich (siehe Wissen). Es gelte, die "tieferen Ursachen" dieser Umweltkatastrophe zu bekämpfen.

Warnung für Haiti

Bereits Donnerstagnacht wird Irma über der Dominikanischen Republik und Haiti erwartet. Die Warnung des US-Hurrikanzentrums sprach von "lebensbedrohlichen Winden, Sturmfluten und Gefahren durch Niederschläge", die die Bevölkerung erwarteten. Außerdem wurden Sturmfluten von bis zu sechs Metern Höhe erwartet. Auch Kuba muss in der Nacht auf Freitag mit Folgen des vorbeiziehenden Hurrikans rechnen. Gewarnt wurde dort vor Winden mit der Stärke eines Tropensturms, was Geschwindigkeiten von bis zu 118 km/h entspricht.

Am Sonntag soll Irma schließlich auf Florida treffen. Deshalb wurden am Donnerstag Teile des US-Bundesstaats evakuiert. Da nur zwei Hauptverkehrsrouten von den Keys in den Norden führen, kam es zu Staus und Treibstoffengpässen. Weitere Zwangsräumungen werden erwartet. Auf dem internationalen Flughafen Orlando in Florida starten ab Samstag, 17.00 Uhr Ortszeit, keine kommerziellen Flüge mehr. Floridas Gouverneur Rick Scott appellierte an die Bevölkerung, die Anweisungen der Behörden ernstzunehmen: "Wir können eure Häuser wiederaufbauen aber nicht eure Leben." (brä, bbl, 7.9.2017)