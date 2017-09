85.000 Euro Strafe für Wienwert-Vorstand Stefan Gruze

FMA bemängelt fehlenden Hinweis auf veröffentlichte Prospekte

Wien – Der Chef der Wienwert, Stefan Gruze, hat von der Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA eine Verwaltungsstrafe von 85.000 Euro aufgebrummt bekommen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Gruze wird irreführende Werbung und ein fehIender Prospekthinweis vorgeworfen, im Konnex mit der jüngsten Unternehmensanleihe, die bis 2020 läuft. Wienwert hat bereits im Juli "anerkannt, dass in einzelnen Werbemitteln ... der Hinweis fehlte, dass ein Prospekt veröffentlicht wurde und wo Anleger diesen erhalten können". In dem Punkt werde man den Bescheid nicht bekämpfen. Im Hinblick auf den Vorwurf der irreführenden Werbung werde man aber Rechtsmittel einbringen, die Strafe ist daher nicht rechtskräftig. (red, 8.9.2017)