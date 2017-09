BMW kündigt 25 neue Elektromodelle bis 2025 an

Derzeit haben die Bayern neun Modelle im Programm – davon aber nur ein echtes Elektroauto

München – Nach Volkswagen und Daimler gibt auch BMW beim Ausbau seines Angebots an Elektroautos Gas. "Bis 2025 werden wir 25 elektrifizierte Fahrzeuge anbieten, zwölf davon werden vollelektrisch sein", sagte BMW-Chef Harald Krüger am Donnerstag in München. Derzeit haben die Bayern neun Modelle mit Stromantrieb im Programm.

Dazu gehört der 2013 auf den Markt gebrachte Kleinwagen i3. Die übrigen sind Hybridmodelle, die auf kurzen Strecken rein elektrisch fahren und für längere Touren mit Verbrennungsmotor. Die Modellarchitektur wird laut Krüger künftig so gestaltet, dass alle Antriebsvarianten gebaut werden können. Für dieses Jahr habe sich BMW einen Absatz von 100.000 Hybrid- und Elektroautos vorgenommen. Im kommenden Jahr solle es einen bedeutenden Schritt nach vorne gehen. Ein genaues Absatzziel will der BMW-Chef im Herbst nennen.

VW und Daimler hatten auf der Pariser Automesse vor rund einem Jahr eine Modelloffensive mit Elektroautos angekündigt. Die Wolfsburger Konzern wollen bis 2025 mehr als 30 neue Elektroautos entwickeln und damit ein Viertel ihres Jahresabsatzes bestreiten. Daimler hat sich schon bis 2022 mehr als zehn neue Elektroautos vorgenommen und peilt ebenfalls einen Absatzanteil von bis zu 25 Prozent bis Mitte des nächsten Jahrzehnts an. (APA, Reuters, 7.9.2017)