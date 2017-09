RB Leipzig sieht sich in Hamburg nicht in Favoritenrolle

HSV gewann jüngstes Duell in Leipzig mit 3:0

Leipzig – RB Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl wird im Auswärtsspiel in der deutschen Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV am Freitag (20.30 Uhr/Sky) personell rotieren. Das kündigte der 50-Jährige angesichts der hohen Belastungen einiger Nationalspieler an. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer ist wegen einer Wadenverletzung fraglich.

"Wir haben Überlegungen, bei den Spielern, die sehr viel gespielt haben", sagte der Steirer am Donnerstag. Er will das letzte Training abwarten, ehe er seine Startelf bestimmt. "Das wird angesichts der Belastung die große Herausforderung in dieser Saison, die richtige Qualität auf den Platz zu bringen und die Spieler, die richtig fit sind."

Auch Timo Werner und Top-Vorlagengeber Forsberg seien nicht "unantastbar", aber Nationalstürmer Werner dürfte angesichts seiner derzeitigen Top-Verfassung gesetzt sein. Auf der Zehnerposition hat Hasenhüttl mit Bruma und Last-Minute-Neuzugang Kevin Kampl sehr gute Alternativen. "Kevin hat gezeigt, dass er sofort da ist und mit ihm zu rechnen ist", sagte der RB-Coach.

In der Vorsaison hatte der Champions-League-Debütant aus Sachsen mit dem 4:0 gegen den HSV den höchsten Auswärtssieg der Saison gefeiert, dann aber zu Hause überraschend mit 0:3 die höchste Heimniederlage kassiert. "Das letzte Spiel haben sie klar dominiert, damit haben wir die Favoritenrolle geklärt. Wir brauchen eine Topleistung und müssen vieles richtig machen, um diesmal zu bestehen", sagte Hasenhüttl, der einen selbstbewussten Gegner erwartet. (APA; 7.9.2017)