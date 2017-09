Stadt Wien setzt nun auch auf Blockchain

Mit der Technologie soll zunächst die Integrität von Open Government Data abgesichert werden

Die Stadt Wien setzt auf das Trendthema Blockchain. Wie nun auf dem Open Government-Portal bekannt gegeben wurde, will man mit einem ersten Projekt Erfahrung mit der Technologie sammeln.

Erstes Projekt für Open Government Data

So will die Stadt mittels Blockchain die Integrität von Open Government Data (OGD) absichern. Die OGD-Prüfsummen werden dafür in einer öffentlichen Blockchain abgelegt und können von Nutzern eingesehen werden. Für die Umsetzung des Projekts zeichnet die MA 14 in Zusammenarbeit mit Ernst & Young verantwortlich.

Die Technologie, die auch bei Kryptowährungen wie Bitcoin zum Einsatz kommt, unterstütze die Leitmotive "Transparenz, Offenheit und Beteiligung" der Stadt im IKT-Bereich, heißt es in der Ankündigung. Mit dem Projekt soll auch evaluiert werden, für welche anderen Einsatzzwecke sich die Blockchain noch nutzen ließe. (red, 7.9.2017)