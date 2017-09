Wien Modern 30 – Bilder im Kopf

Mit Ihrer Abovorteilskarte erhalten Sie den Generalpass um EUR 104,– statt EUR 130,–

Gilt nur für bereits bestehende Abos. Bei Kauf bzw. Abholung Abovorteilskarte vorweisen. Der Abovorteil gilt auf bis zu 2 Generalpässe.

Information und Buchung

im Ticket-&-Service-Center des Wiener Konzerthauses, telefonisch mittels Kreditkarte unter +43 1 24 20 02 und über www.wienmodern.at

Die 30. Ausgabe des Festivals rückt die Kraft der Imagination in den Mittelpunkt. An 32 Spieltagen und 26 Spielstätten in 11 Wiener Gemeindebezirken finden rund 90 Veranstaltungen mit über 50 Ur- und Erstaufführungen statt.

Konzerte, Filme, Musiktheater, Performances, Gespräche und Getränke – Wien Modern ist Österreichs größtes Festival für neue Musik.

Der STANDARD wünscht eine gute musikalische Unterhaltung.

Wien Modern 30

31. Oktober – 1. Dezember 2017