Madrid ergreift Maßnahmen gegen Kataloniens Unabhängigkeitsvotum

Verfassungsgericht soll Referendumsgesetz für nichtig erklären – Rajoy trifft sich mit spanischem Oppositionsführer zum Krisengipfel

Barcelona/Madrid – Nur wenige Wochen nach den islamistischen Anschlägen von Barcelona und Cambrils droht Spanien erneut eine schwere politische Krise: Am Mittwochabend verabschiedete das Regionalparlament von Katalonien ein Gesetz, das den Weg für ein Unabhängigkeitsreferendum ebnen soll.

Die Volksbefragung über die mögliche Loslösung der wirtschaftsstarken Region im Nordosten Spaniens soll bereits am 1. Oktober stattfinden. Ob es aber tatsächlich zu diesem Referendum kommt, ist fraglich. Die Madrider Zentralregierung in Madrid lehnt eine Abspaltung Kataloniens strikt ab. Dabei kann sich Spaniens konservativer Ministerpräsident Mariano Rajoy (PP) auf die Verfassung berufen, die sowohl die Abspaltung einer Region als auch die Durchführung eines solchen Referendums klar verbietet.

Spaniens stellvertretende Ministerpräsidentin Soraya Saenz de Santamaria bezeichnete die Verabschiedung des Referendumsgesetzes als "peinliches Spektakel" und "Anschlag auf die Demokratie". Die Oppositionsparteien im katalanischen Parlament verließen aus Protest den Sitzungssaal während der Abstimmung.

Rajoy führt Gespräche

Ines Arrimadas, Vorsitzende der liberalen "Ciutadans" (Katalanisch: "Bürger") in Katalonien, kündigte am Donnerstag an, mit den anderen Oppositionsparteien über einen Misstrauensantrag gegen die separatistische Regionalregierung von Carles Puigdemont zu beraten, der mit seiner Mehrparteien-Allianz "Junts pel Si" ("Gemeinsam für das Ja") allerdings über eine Parlamentsmehrheit verfügt.

Am heutigen Donnerstag wird Ministerpräsident Rajoy im Madrider Moncloa-Regierungspalast zu Gesprächen mit dem sozialistischen Oppositionsführer Pedro Sanchez (PSOE) und dem Liberalen Albert Rivera (Ciudadanos/Spanisch: "Bürger") führen, um über das weitere Vorgehen gegen den nun offiziell eingeleiteten Abspaltungsprozess der katalanischen Regionalregierung zu beraten.

Neben politischen Druck setzt Madrid aber vor allem auf juristische Gegenmaßnahmen. Noch während der Abstimmung im katalanischen Parlament forderte die Madrider Zentralregierung das spanische Verfassungsgericht auf, die Abstimmung für nichtig zu erklären.

Guardia Civil steht vor Stimmzettel-Druckerei

Bereits am heutigen Donnerstag dürften die Verfassungsrichter der Aufforderung der Regierung nachkommen. Seit Anfang des Jahres hat Spaniens höchster Gerichtshof mehrmals die Abstimmung über das Gesetz sowie die Vorbereitung eigenstaatlicher Strukturen sowie des Unabhängigkeitsreferendums verboten. Seit Mittwochabend nahm auch die paramilitärische Polizeieinheit der Guardia Civil vor einer katalanischen Druckerei Stellung, welche die Stimmzettel für die Volksbefragung drucken soll.

Kataloniens Parlamentspräsidentin Carme Forcadell kündigte jedoch bereits an, man werde die Entscheidung der Verfassungsrichter nicht akzeptieren, da diese Handlager der Zentralregierung seien. Zudem beruft sich das katalanische Parlament auf das internationale Selbstbestimmungsrecht der Völker.

Kataloniens separatistischer Ministerpräsident Puigdemont forderte am Donnerstag bereits alle Bürgermeister katalanischer Gemeinden auf, innerhalb von 48 Stunden Auskunft zu geben, ob sie die Durchführung des für den 1. Oktober geplanten Unabhängigkeitsreferendums unterstützen und Wahllokale zur Verfügung stellen.

Sollte sich beim Referendum am 1. Oktober eine Mehrheit der 7,5 Millionen Katalanen für die Loslösung aussprechen, will Puigdemont innerhalb von 48 Stunden die Unabhängigkeit Kataloniens erklären und einen verfassunggebenden Prozess einleiten. Laut jüngsten Umfragen haben die Befürworter der Unabhängigkeit derzeit mit rund 41 Prozent keine Mehrheit, sie liegen aber vor den Gegnern. (APA, 7.9.2017)