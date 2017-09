Fake-Profil auf Facebook: Wolfgang Fellner kündigt Klage an

"Österreich"-Herausgeber: "Aufgrund der großen Nachfrage poste ich ab nächster Woche wieder selber"

Wien – Manch (echte) Freunde wunderten sich, was (der falsche) Wolfgang Fellner so auf Facebook über seine Feierabendpläne postete: Ein Account auf Facebook gab sich als "Österrreich"-Herausgeber aus. Fellner kündigt auf STANDARD-Anfrage Klage an, sein Anwalt sei eingeschaltet.

Facebook wurde der Fake-Fellner (unter https://www.facebook.com/maxerl2) sofort gemeldet, schreibt Fellner auf Anfrage; die Präsenz werde nach Aussage von Facebook sofort abgedreht. Donnerstagmittag war der falsche Fellner auf Facebook noch erreichbar – inzwischen wurde das Fake-Profil gelöscht.

Fake-Account

Es wäre nicht Wolfgang Fellner, wüsste er nicht auch den "Fall für die Anstalt" (über maxerl2) gleich zur Promotion zu nutzen: "Übrigens: Wegen der großen Nachfrage poste ich ab nächster Woche wieder jeden Tag selber. " Auf seiner tatsächlichen Facebook-Seite. (fid, 7.9.2017)