Austrian Airlines stellt neue Premium Economy vor

Auf der Langstrecke kommen neue Sitze mit mehr Platz zum Einsatz

Ab sofort können Austrian Airlines Passagiere einen Platz in der neuen Premium Economy Reiseklasse für Flüge ab 6. März 2018 buchen. Herzstück der neuen Premium Economy Class ist ein neuer Sitz, der den Fluggästen im Vergleich zur Economy Class mehr Komfort auf ihrer Reise bietet, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Die erste Boeing 767 ging gestern (6.9.2017) in die Umrüstung, sukzessive werden alle elf Langstreckenflugzeuge der Austrian Airlines Flotte mit der neuen Reiseklasse ausgestattet. Das zwölfte Langstreckenflugzeug, das Austrian Airlines im Frühjahr 2018 neu in die Flotte aufnehmen wird, wird auch mit der Premium Economy ausgestattet sein.

Der eigens für die Lufthansa Group angefertigte Premium Economy Sitz wird vom Flugzeugsitz-Hersteller ZIM geliefert und beschert den Passagieren mit einem Sitzabstand von bis zu 97 cm oder 38 Inch mehr Beinfreiheit. Zusätzliche Fußstützen sollen die Beine während eines langen Fluges entlasten.

Die Mittelarmlehne mit ausklappbarem Tisch zwischen den Sitzen mit einer breiten Armlehne für jeden Gast soll mehr Privatsphäre ermöglichen sowie mehr Platz zur Seite. Jeder Sitz ist darüber hinaus mit eigener Steckdose und USB-Anschluss ausgestattet.

Mehr Service in der neuen Reiseklasse

Fluggäste können in der neuen Reiseklasse zwei Gepäcksstücke mit jeweils bis zu 23 Kilogramm kostenlos einchecken. Sie können zudem aus der Menükarte ihr Gericht auswählen, das auf Porzellangeschirr serviert wird. Außerdem bekommt jeder Fluggast einen kleinen Kulturbeutel mit nützlichen Reise-Accessoires. Das Unterhaltungsprogramm an Bord wird Premium Economy Passagieren auf großen 12-Zoll-Touchscreen-Bildschirmen präsentiert.

Die neue Premium Economy Class im Überblick: