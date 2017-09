Niederösterreich: FPÖ kritisiert "Steuergelder fressender Asylindustrie"

Landesparteichef erwartet bei der Nationalratswahl im Bundesland einen "dicken 2er" für die Freiheitlichen

Untersiebenbrunn – Die niederösterreichischen Freiheitlichen haben am Donnerstag im Rahmen einer Klubklausur in Untersiebenbrunn im Marchfeld die Schwerpunkte ihrer Herbstarbeit im Landtag präsentiert. Klubobmann Gottfried Waldhäusl kündigte eine Reihe von Anträgen an, um der viele Millionen an Steuergeldern verschlingenden "Asylindustrie" den Kampf anzusagen. Die Niederösterreicher würden zusehends zu Verlierern, die Kinder im Bundesland hätten ein schweres Erbe, das ihnen die vormalige Innenministerin, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) mit der "unkontrollierten Massenzuwanderung" eingebrockt habe, sagte Landesparteiobmann Walter Rosenkranz. Er kritisierte unter anderem die "schleichende Aufgabe unserer Werte" mit dem Hinweis darauf, dass in einem Kindergarten in Amstetten mit Rücksicht auf Kinder aus anderen Kulturen kein Schweinefleisch mehr am Speiseplan stehe. Recherchen hätten ergeben, dass das nicht die einzige Einrichtung sei. Schweinefleisch sei auch ein Wirtschaftsfaktor für heimische Betriebe, forderte er hier klare Richtlinien seitens der zuständigen Landesrätin Barbara Schwarz (ÖVP).

"Förderkaiser"

Waldhäusl nahm insbesondere die Zuwendungen für im Asylwesen tätige Vereine aufs Korn. Einer der "Förderkaiser" dabei sei der Diakonie Flüchtlingsdienst, sprach er von 3,5 Millionen Euro nur für dessen Verwaltungsaufwand. Für Flüchtlinge sei Geld da, für eine – notwendige – Schulstarthilfe aber nicht, konstatierte Waldhäusl. Diese hätte für 120.000 Pflichtschüler 15 Mio. Euro gekostet.

Mit Blick auf die Nationalratswahl am 15. Oktober glaubt Rosenkranz an einen "erheblichen" freiheitlichen Stimmenanteil in Niederösterreich: Er erwarte über 20 Prozent im Bundesland – "einen dicken 2er". Auf die Frage, ob die – nicht mit ihm verwandte – vormalige Landesparteichefin Barbara Rosenkranz mit der Liste FLÖ an Stimmen "knabbern" könnte, meinte Rosenkranz, mit "Kleinstparteien" setze er sich nicht auseinander. 20 Prozent für seine Partei hält der FP-NÖ-Chef auch bei der Landtagswahl 2018 für realistisch. Zum Termin – spekuliert wurde zuletzt über den 28. Jänner – erklärte er, je früher die absolute Macht der ÖVP abgewählt werde, desto besser. (APA, 7.9.2017)