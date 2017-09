Volksanwalt Fichtenbauer kritisiert Mauerbau im Wiener Regierungsviertel

Der Schutzbau habe den "Geruch einer Maßnahme für Privilegierte". Vielmehr sollten große Einkaufsstraßen geschützt werden

Wien – Volksanwalt Peter Fichtenbauer (FPÖ) hat den Bau der Schutz-Mauer am Wiener Ballhausplatz vor dem Kanzleramt und der Präsidentschaftskanzlei kritisiert. "Bei der Sicherheit und der Terrorabwehr sollte es in erster Linie um die Bürgerinnen und Bürger gehen", erklärte der Volksanwalt in einer Aussendung. "Die Schutzmauer hat unweigerlich den Geruch einer Maßnahme für Privilegierte," meinte er.

Denn die meisten Terroranschläge würden sich – "wie die jüngsten Anschläge gezeigt haben" – gegen große Menschenansammlungen in den Städten richten. "Zu schützen wären in Wien daher die großen Einkaufsstraßen wie der Graben, die Mariahilfer Straße oder die Kärntner Straße", so Fichtenbauer. Auch seien durch die baulichen Maßnahmen zwar das Kanzleramt und die Hofburg geschützt, nicht jedoch der provisorische Bau des Parlaments (am Heldenplatz).

IG Autoren: "Politischer Aktivismus"

Kritik kam am Donnerstag auch von der IG Autoren: "Wir fordern die sofortige Einstellung der Bauarbeiten. Sollten auch an anderen Plätzen in der Wiener Innenstadt und an anderen Orten in Wien solche Mauerbauten geplant sein, so gehören diese Planungen ebenfalls sofort eingestellt", erklärte Gerhard Ruiss von der IG. Die Mauer sei "politischer Aktivismus", der Mauerbau würde nicht vor terroristischen Angriffen schützen, sondern diese allenfalls "auf andere für solche Angriffe nicht minder interessante" Ziele umleiten. (APA, 7.9.2017)