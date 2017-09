steirischer herbst 2017

Mit Ihrer Abovorteilskarte erhalten Sie bis zu 50% Ermäßigung auf Tickets

Information und Karten:

0316 81 60 70 und ab 13. September auch im Kartenbüro im Palais Attems, Graz

„Where are we now?“

Das renommierte Festival wirft in seiner Jubiläumsausgabe einen Blickzurück, um den eigenen Standort und die Rolle von Kunst in dieser „postfaktischen“ Zeit zu reflektieren – nicht ohne den Blick jedoch auch stets auf das Zukünftige gerichtet zu haben. So bleibt das Programm mit mehr als 500 Veranstaltungen auch im 50. Festivaljahr stets am Puls der Zeit.

Steirischer Herbst

22. September – 15. Oktober