Wifo: Von 1.500 Euro Mindestlohn profitieren viele – kaum Negatives

Durchschnittlicher Stundenlohn der betroffenen Beschäftigten würde durch den Mindestlohn um 1,26 Euro oder 17,1 Prozent steigen

Wien – Die Erhöhung des kollektivvertraglichen Mindestlohns auf 1.500 Euro brutto pro Monat bis zum Jahr 2020 betrifft rund 291.000 Personen oder 9,1 Prozent der unselbstständig Beschäftigten, geht aus einer Wifo-Studie im Auftrag der Arbeiterkammer hervor. Der durchschnittliche Stundenlohn dieser Beschäftigten würde durch den Mindestlohn um 1,26 Euro oder 17,1 Prozent steigen.

Ende Juni haben sich die Sozialpartner auf eine Erhöhung des kollektivvertraglichen Mindestlohns geeinigt, aber keinen Kompromiss bei der Arbeitszeitflexibilisierung erreicht. Die Gewerkschaft fordert 1.700 Euro Mindestlohn in Österreich. Die Regierung hat in ihrem überarbeiteten Regierungsprogramm Ende Jänner die Themen Arbeitszeitflexibilisierung und Mindestlohn-Erhöhung den Sozialpartnern überlassen und ihnen eine Frist bis Ende Juni gesetzt.

Stärkerer Konsumeffekt

Das Wirtschaftsforschungsinstitut untersuchte in einer Simulation die Effekte eines Mindestlohns von 1.500 und 1.700 Euro auf die Personen- und Haushaltseinkommen sowie ihre Verteilung. Im zweiten Schritt wurden die gesamtwirtschaftlichen Effekte berechnet.

Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen eines Mindestlohnes sind nach Ansicht der Wifo-Ökonomen "gering". Das liege an einem "verhältnismäßig moderaten Anstieg der gesamten Haushaltseinkommen" durch den Mindestlohn und an "den in gegensätzliche Richtungen laufenden Wirkungskanälen". "Insbesondere die Beschäftigung verändert sich kaum." Ein höheres verfügbares Einkommen führe zu steigenden Konsumausgaben, die Exporte würden aber aufgrund des Preiseffekts sinken. "Der Konsumeffekt ist dabei im unteren Einkommensdrittel am stärksten", schreiben die Studienautoren.

Höherer Stundenlohn

Die Simulation geht von einer vollständigen Einführung des Mindestlohns im Jahr 2017 aus. Eine stufenweise Einführung bis zum Jahr 2020, wie von den Sozialpartner vereinbart, hätte aufgrund der Inflation in diesem Zeitraum "merklich schwächere Effekte, wenn nicht auch die Höhe des Mindestlohnes angepasst wird".

Ein Mindestlohn von 1.700 Euro würde laut Wifo-Berechnungen 548.000 Personen oder 17,2 Prozent der unselbstständig Beschäftigten betreffen. Der durchschnittliche Stundenlohn würde dadurch um 1,55 Euro oder 18,8 Prozent steigen. (APA, 7.9.2017)