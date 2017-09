Berichte: Israel flog Luftangriffe auf syrische Chemiewaffenfabrik

Offenbar auch Konvoi mit Waffen für Hisbollah angegriffen

Tel Aviv – Israelische Kampfflugzeuge haben laut syrischen Medienberichten in der Nacht auf Donnerstag einen Ort in Syrien angegriffen. Unbestätigten Angaben zufolge soll es sich um eine Chemiewaffenfabrik in der Provinz Hama handeln.

Laut der israelischen Nachrichtenseite "Ynet" wurde auch ein Konvoi mit Waffentransporten für die libanesische Hisbollah-Miliz angegriffen. Eine israelische Militärsprecherin wollte sich nicht zu den Berichten äußern. Augenzeugen berichteten, dass Krankenwagen zu dem Angriffsort gerast seien. Mehrere Menschen wurden demnach verletzt. (APA, 7.9.2017)