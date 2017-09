Doskozil: Österreich beteiligt sich an EU-Militärzusammenarbeit

Neutralität bleibt bestehen – Verteidigungs- und Außenminister der EU-Länder beraten bei Treffen in Estland auch über Nordkorea

Tallinn – Österreich wird sich nach Worten von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) im Rahmen der EU an der sogenannten "Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit" in Verteidigungsfragen beteiligen. Doskozil sagte am Donnerstag vor einem Treffen der EU-Verteidigungsminister in Tallinn: "Die Grenzen Österreichs sind ganz einfach die Neutralität."

"Die Neutralität wird in der Form, wie wir sie kennen, bestehen bleiben", sagte Doskozil. Österreich kooperiere aber bereits jetzt intensiv mit der NATO, sagte der Verteidigungsminister.

Daher sei es auch ein Thema, dass Österreich bei der "Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit" (PESCO) dabei sei und daran mitarbeite, "aber die Grenzen müssen klar definiert sein". "Daher werden wir schon diesen Weg gehen", so Doskozil. Es sei immer die Haltung Österreichs gewesen, auch mit anderen Staaten zusammenzuarbeiten.

Gebirgsjägertraining und Cybertechnik

Dem Vernehmen nach will sich Österreich im Rahmen der PESCO durch zwei Projekte einbringen, nämlich durch die Gebirgsjäger-Ausbildung und durch ein Industrieprojekt zu Cybertechnik und zur Luftsensorik. Dies sei jedenfalls angedacht, hieß es am Rande des EU-Verteidigungsministertreffens in Tallinn.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte bei dem Treffen angekündigt, dass die EU und die Nato bei der Cyberabwehr enger zusammenarbeiten wollen. Die Nato werde heuer noch eine eigene Cyberübung durchführen, kündigte Stoltenberg an. Diese soll eine der größten solchen Übungen weltweit werden, die EU werde daran voll teilnehmen.

Laut Stoltenberg habe es allein im vergangenen Jahr einen 60-prozentigen Anstieg bei Cyberangriffen gegen NATO-Netzwerke gegeben. Für die EU-Übung seien keine speziellen Gruppen als Bedrohung oder als Feinde herausgearbeitet. Man müsse sich gegen jegliche Cyberattacke verteidigen, seien diese nun von staatlichen oder von nicht-staatlichen Akteuren, sagte er.

Auch an dem geplanten EU-Verteidigungsfonds für gemeinsame Rüstungsanschaffungen will sich dem Vernehmen nach Österreich beteiligen. Die Modalitäten dafür müssten noch definiert werden, hieß es. Auch dafür soll die Neutralität für Österreich als Richtschnur gelten.

Krisentreffen zu EU-Verteidigung und Nordkorea

Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten kommen am Donnerstag und Freitag in der estnischen Hauptstadt Tallinn zu einem informellen Treffen zusammen, um über den Atomkonflikt mit Nordkorea und über Verteidigungsfragen zu beraten. Österreich ist durch die beiden Ressortchefs Sebastian Kurz (ÖVP) und Hans Peter Doskozil (SPÖ) vertreten.

orf Beim Treffen der EU-Außenminister in der estnischen Hauftstadt Tallinn steht ganz oben auf ihrer Tagesordnung die Nordkorea-Krise. Und damit geht es bei den Kollegen aus den Verteidigungs-Ressorts auch um einen möglichen EU-weiten Verteidigungspakt.

Nach dem neuerlichen nordkoreanischen Atomtest werden sich die EU-Außenminister auch mit diesem Konfliktherd befassen, kündigte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini an. Mehrere EU-Staaten haben eine Verschärfung der europäischen Sanktionen gegen Pjöngjang gefordert.



EU-Außenbeauftragte will EU-Sanktionen gegen Nordkorea besprechen

Die EU will ihre Sanktionen gegen das kommunistische Land verschärfen. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini kündigte am Donnerstag in Tallinn an, sie werde den dort am Nachmittag tagenden EU-Außenministern einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten.

Damit solle der Druck auf die nordkoreanische Führung erhöht werden, in einen "konstruktiven Dialog" mit der internationalen Gemeinschaft einzutreten.

Eine Entscheidung zu weiteren Sanktionen werde bei dem Ministertreffen am Donnerstag noch nicht fallen, sagte Mogherini. Die EU werde "in den kommenden Tagen" an der Verschärfung arbeiten.

Mogherini warnte gleichzeitig vor einem militärischen Vorgehen im Nordkorea-Konflikt. Es müsse verhindert werden, "in eine Spirale militärischer Konfrontation einzutreten, die äußerst gefährlich nicht nur für die Region, sondern für die gesamte Welt wäre". (APA, red, 7.9.2017)