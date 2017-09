90 Prozent unbewohnbar: Zerstörungen durch Hurrikan Irma auf Barbuda

Regierungschef: 90 Prozent der Häuser zerstört – Irma soll am Wochenende auf Florida treffen – bisher mindestens vier Tote

San Juan/Mexiko-Stadt – Auf seinem Weg durch die Karibik hat der Hurrikan "Irma" schwere Verwüstungen auf der Insel Barbuda hinterlassen. Etwa 90 Prozent aller Häuser seien zerstört worden, sagte der Ministerpräsident von Antigua und Barbuda, Gaston Browne, am Mittwoch (Ortszeit) dem Sender ABS Television Radio.

Die Insel mit etwa 1800 Einwohnern sei nun "kaum bewohnbar". Sie sollte evakuiert werden, sollte der nachrückende Hurrikan "Jose" ebenfalls Kurs auf Barbuda nehmen. Mindestens eine Person sei ums Leben gekommen. Insgesamt stieg die Zahl der Toten durch "Irma" in der Karibik verschiedenen Behörden zufolge auf vier.

Schwere Schäden auf Puerto Rico

Der Hurrikan zog zunächst nördlich an Puerto Rico vorbei weiter nach Westen. In der Hauptstadt des US-Territoriums, San Juan, gingen am Abend heftige Regenfälle nieder. Ein Vertreter des örtlichen Versorgers erklärte per Twitter, mindestens die Hälfte der Häuser und Geschäfte auf Insel seien ohne Strom.

Derartige Winde habe Puerto Rico noch nie erlebt, erklärte Gouverneur Ricardo Rossello dem Sender CNN. "Wir erwarten große Schäden, vielleicht nicht so große wie auf Barbuda."

Prognose: Erreicht am Wochenende Florida

Meteorologen zufolge dürfte der Hurrikan am Samstag oder Sonntag Florida erreichen. Der US-Bundesstaat hat wie Puerto Rico sowie North und South Carolina den Notstand ausgerufen. Zudem wurden Evakuierungen angeordnet. Für Freitag sind 7000 Soldaten der Nationalgarde einberufen worden.

The official 8pm NHC track forecast for #Irma. #flwx pic.twitter.com/rgEFHq5GAx — NWS Tampa Bay (@NWSTampaBay) September 7, 2017 Die Nationale Wetterbehörde der USA veröffentlichte den aktuellen voraussichtlichen Verlauf des Hurrikans in der Nacht auf Donnerstag.

Behörden haben etwa für Teile der Millionenstadt Miami im Süden der USA Zwangsevakuierungen angeordnet. Der Bürgermeister des Bezirks Miami-Dade, in dem auch Miami liegt, ordnete an, dass Bewohner von Mobilheimen sowie Anrainer der gefährdeten sogenannten Überschwemmungszone A ihre Häuser verlassen müssen. Darunter sind auch die Bewohner des bei Touristen sehr beliebten Stadtteils Miami Beach.

orf Die ZiB1 am Mittwoch berichtete über die Vorbereitungen auf den Hurrikan.

Französische Überseegebiete stark betroffen

Mit Windgeschwindigkeiten von rund 300 Stundenkilometern ist der Hurrikan in der Karibik erstmals am Mittwoch gegen 2 Uhr auf Land getroffen. Er erreichte er die zu den Kleinen Antillen gehörende Insel Barbuda und zog dann zu den Inseln Saint-Barthélemy und Saint-Martin/Sint Maarten weiter. Dort richtete er nach Angaben der französischen Regierung schwere Schäden an.

foto: apa/afp/rci guadeloupe/rinsy xie Auf einem Video sieht man das Ausmaß der Zerstörungen auf der französischen Übersee-Insel St. Martin.

Rund eineinhalb Stunden verweilte das Auge des als "potenziell katastrophal" eingestuften Sturms auf dem französischen Überseegebiet Saint-Barthélemy, das besonders beim internationalen Jetset beliebt ist, dann erreichte es die zwischen Frankreich und den Niederlanden geteilte Insel Saint-Martin/Sint Maarten. Der französische Wetterdienst berichtete von heftigen Springfluten, ganze Küstengebiete seien bereits überschwemmt.

Bis zu 37 Millionen Menschen betroffen

Präsident Emmanuel Macron sagte am Mittwoch Abend, er rechne damit, dass es auch Todesopfer gebe. "Momentan ist es zu früh, um eine vollständige Bilanz vorliegen zu haben, aber ich kann schon jetzt sagen, dass der Schlag hart und grausam ist". Auch die materiellen Schäden auf den beiden betroffenen Inseln seien beträchtlich.

Die Uno rechnet damit, dass bis zu 37 Millionen Menschen von den Auswirkungen des Wirbelsturmes betroffen sein könnten. Das sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric am Mittwoch vor Journalisten in New York. Ein Hilfsteam der Vereinten Nationen sei bereits auf die Karibikinsel Barbados gereist, weitere Teams stünden bereit.

"Große Katastrophe" in Haiti befürchtet

In Haiti dagegen wusste die Bevölkerung zunächst nichts von der drohenden Katastrophe. Vor allem die Bewohner der besonders gefährdeten Armenviertel waren gänzlich unwissend. "Sollte Irma Haiti wirklich treffen, steht uns eine große Katastrophe bevor", sagte Sonja Schilling von Hilfswerk Austria International. Sie befindet sich derzeit im Nordwesten des Inselstaats.

"Wir versuchen gemeinsam mit den Behörden die Menschen vorzubereiten, sie in sichere Unterkünfte zu bringen", berichtete Schilling. "Allerdings sind fast alle Gebäude im Norden direkt an der Küste, das ist besonders gefährlich. Es leben hier so viele Menschen, es gibt kaum sichere Orte."

Wenige UN-Hilfsmittel

Die Behörden müssen zudem ohne die Hilfe der UN-Stabilisierungsmission Minustah auskommen, die in Erwartung ihres baldigen Mandatsendes bereits einen Großteil ihrer schweren Ausrüstung abgezogen hat. So stehen für die rund eine Million Menschen, die rund um die Hafenstadt Cap-Haïtien leben, ganze drei Krankenwagen zur Verfügung. Stabile Notunterkünfte gibt es so gut wie keine. Haiti kämpft immer noch mit den Auswirkungen von Hurrikan Matthew, durch den im Oktober vergangenen Jahres im Süden des Landes mehr als 500 Menschen ums Leben gekommen waren.

Stärkster Wirbelsturm außerhalb der Karibik

Dem Gouverneur von Florida, Rick Scott, zufolge könnte "Irma" schwerere Schäden anrichten als der Wirbelsturm "Andrew" 1992, bis heute einer der teuersten Naturkatastrophen in der Geschichte der USA. Der neue Sturm bedroht möglicherweise auch das Anwesen Mar-a-Lago von Präsident Donald Trump in Palm Beach.

"Irma" ist dem Nationalen Hurrikan-Zentrum (NHC) der USA zufolge der stärkste Hurrikan, der jemals außerhalb der Karibik und des Golfs von Mexiko verzeichnet wurde. Der Wirbelsturm der höchsten Stufe 5 wies am Mittwoch Windgeschwindigkeiten von 300 Kilometer pro Stunde auf.

foto: apa Der am Mittwoch prognostizierte Kurs von Irma.

Nächster Sturm José, dann Katia

Nach dem Zerstörungszug von "Irma" muss sich die Karibik auf einen weiteren Hurrikan einstellen. Der Tropensturm "José" ist am Mittwochnachmittag zu einem Hurrikan der Kategorie 1 mit Spitzengeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde angewachsen, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. "José" befand sich 1.675 Kilometer östlich der Kleinen Antillen in der östlichen Karibik. Bis Freitag könnte er zu einem Hurrikan der Kategorie 3 werden, hieß es aus Washington.

There are now 3 hurricanes in the Atlantic. Get the latest forecast tracks from https://t.co/XZO7pOrOHA. Prepare. Plan. Stay informed. 💻📱📺📻 pic.twitter.com/17Ue9V2CJh — NWS (@NWS) September 6, 2017 Drei Hurrikans sind nun in der Region.

Erst vor kurzem hatte Hurrikan "Harvey" insbesondere an der Küste von Texas schwere Schäden angerichtet. Etwa 60 Menschen kamen ums Leben. (Reuters, red, 7.9.2017)