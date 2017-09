Londoner Regierung sucht nach Brexit Rückhalt in Wirtschaftswelt

Konzernbosse sollen Unterstützungsbrief unterzeichnen

London – Die britische Regierung bemüht sich Insidern zufolge beim Brexit um Unterstützung heimischer Großkonzerne. Die 100 größten und umsatzstärksten Unternehmen des Landes seien in diesem Sinne zur Unterzeichnung eines offenen Briefes aufgefordert worden, sagten vier mit den Vorgängen vertraute Personen am Mittwoch.

In dem Brieftext heißt es: "Wir glauben, dass jetzt eine gute Zeit ist für Arbeitgeber, mit der Regierung und dem Parlament auf einen Erfolg des Brexit hinzuarbeiten und unserem Land eine glänzende Zukunft zu sichern". Die Regierung hoffe, das Schreiben am Donnerstag veröffentlichen zu können. Doch die Offensive könnte das Verhältnis zu jenen Unternehmen weiter trüben, die Nachteile durch den EU-Ausstieg befürchten.

Unruhe in vielen Branchen

So erklärten zwei Manager, sie zögerten mit ihrer Unterschrift unter den öffentlichen Brief. Der Vorstoß habe bei so manchen Stirnrunzeln ausgelöst. Die Unternehmen wollten schließlich keinen Plan unterstützen, der ihrem Industriezweig großen Schaden zuzufügen drohe.

Gerade am Mittwoch sorgten Pläne für ein neues Einwanderungsrecht nach dem Brexit für Unruhe in einigen Branchen, die auf die Arbeitskraft von Einwanderern angewiesen sind. Ein Sprecher von Premierministerin Theresa May lehnte eine Stellungnahme zu dem offenen Brief ab. Er erklärte aber, es habe zahlreiche Konsultationen mit Unternehmen über den Brexit gegeben. (APA, 6.9.2017)