Ausgleich zum 1:1 kurz vor Schluss

Eerikkilä – Österreichs U18-Fußball-Nationalmannschaft hat am Mittwoch im zweiten Freundschaftsspiel in Finnland ein 1:1 (0:0) erreicht. In Eerikkilä glich Christoph Weyermayr die Führung der Gastgeber kurz vor Schluss aus (88.).

Im ersten Aufeinandertreffen am Montag hatte es für das Team von Hermann Stadler noch eine 2:3-Niederlage gegen die Nordländer gesetzt. (APA, 6.9. 2017)