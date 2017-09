Bahntrasse zwischen Ägais und Schwarzem Meer angekündigt

Bulgarien und Griechenland unterzeichneten Memorandum – Später sollen Serbien und Rumänien in Projekt eingebunden werden

Sofia – Bulgarien und Griechenland planen den gemeinsamen Bau einer Eisenbahntrasse zwischen dem Schwarzen Meer und der Ägäis. Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras und der bulgarische Ministerpräsident Boyko Borissow unterzeichneten am Mittwoch in der nordgriechischen Hafenstadt Kavala ein Memorandum für das Projekt.

Die Europäische Union hat es bereits gebilligt, doch sind Einzelheiten – etwa zum Baubeginn – bisher nicht bekannt. Geplant sind Bahnverbindungen von Kavala und Thessaloniki zu den bulgarischen Schwarzmeerhäfen Burgas und Varna sowie nach Russe an der Donau. Die Kosten für den griechischen Streckenabschnitt werden auf vier Milliarden Euro veranschlagt.

Tsipras sagte: "Wir haben den Willen, den Balkan voranzubringen." Nach Borissows Worten ist vorgesehen, zu einem späteren Zeitpunkt Serbien und Rumänien in das Projekt einzubinden. Für den 3. Oktober kündigte er ein Treffen der vier Staaten in Varna an. (APA, 6.9.2017)