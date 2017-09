EU plant höhere Steuerlast für US-Internetgiganten

EU-Finanzminister wollen kommende Woche über Reform der internationalen Steuerregeln beraten

Tallinn/Brüssel – Die EU will einem Dokument zufolge US-Internetgiganten wie Google und Amazon stärker zur Kasse bitten. Die EU-Finanzminister wollen in der kommenden Woche über Regeländerungen beraten, die auf eine Erhöhung der Steuerlast abzielen. Das geht aus einem EU-Dokument hervor, das Reuters am Mittwoch einsehen konnte. Die Minister kommen vom 15. bis 16. September in Tallinn zusammen.

Das Schriftstück, das von der estnischen Präsidentschaft vorbereitet wurde, schlägt eine Reform der internationalen Steuerregeln vor. Danach sollen Internetkonzerne dort besteuert werden, wo sie Wert schaffen und nicht nur in Ländern, wo sie steuerlich ansässig sind.

13 Milliarden Steuern

Vor allem Deutschland und Frankreich wollen Steuerschlupflöcher für US-Konzerne in Europa stopfen. Zuletzt hatte die Europäische Kommission Apple angewiesen, rund 13 Milliarden Euro Steuern nachzuzahlen.

Sie beschuldigt das Unternehmen, allein 2014 auf seine in Europa erzielten und in Irland gebündelten Gewinne nur 0,005 Prozent Steuern gezahlt zu haben. Der irische Staat und das Unternehmen fechten diese Entscheidung allerdings derzeit juristisch an. (APA, 6.9.2017)