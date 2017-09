Kakadus, die noch nie Werkzeuge gesehen haben, können Haken basteln

Wiener Forschergruppe fand heraus, dass Goffinkakadus noch intelligenter sind als bisher angenommen

Wien – Die in Indonesien beheimateten Goffinkakadus benötigen in der freien Natur keine Werkzeuge. Die Forschergruppe um Alice Auersperg (Uni Wien und Veterinärmedizinische Uni Wien) hat schon mehrfach zeigen können, dass diese Kakadus sehr wohl geschickt genug sind, Werkzeuge einzusetzen.

orf

Die jüngste Errungenschaft der Tiere, über die Auersperg mit Erstautorin Isabelle Laumer in den "Proceedings of the Royal Society B berichtet": Erstaunlicherweise schaffen es die Tiere, Haken- und Stoßwerkzeuge herzustellen, ohne jemals zuvor in ihrem Leben Haken gesehen oder benutzt zu haben. (red, 6.9.2017)