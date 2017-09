Merkel reagiert auf Pfiffe in Sachsen mit Lob für Meinungsfreiheit

Kanzlerin verwies auf Treffen mit Oppositionellen aus Venezuela: "Die würden sich freuen, wenn sie ihrem Protest so Ausdruck geben könnten"

Berlin – Mit lautstarken Pfiffen und anhaltenden Buh-Rufen ist die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch im sächsischen Torgau empfangen worden. Bei ihrem Wahlkampfauftritt am Nachmittag auf dem Markt der Stadt setzten Dutzende Protestler Trillerpfeifen und Tröten ein und schrien unter anderem "Hau ab". Viele von ihnen hielten Plakate der AfD hoch.

Merkel reagierte zu Beginn ihres Auftritts betont gelassen. Sie verwies auf ein Treffen, das sie zuvor mit Vertretern der Opposition aus Venezuela gehabt hatte. "Die würden sich freuen", wenn sie ihrem Protest so Ausdruck geben könnten, sagte die Kanzlerin. Deutschland könne "dankbar sein, dass wir heute Demokratie und freie Wahlen haben", fügte sie hinzu.

Die Kanzlerin war am Dienstag bei einem Auftritt in Heidelberg mit Tomaten beworfen, aber nicht direkt getroffen worden. Pfiffe und Buh-Rufe hatte es vor wenigen Tagen auch bei Merkels Wahlkampf-Auftritt in Bitterfeld in Sachsen-Anhalt gegeben. (APA, 6.9.2017)