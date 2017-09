Mehr Besucher auf der Elektronikmesse IFA

Laut Veranstalter bestellten die Händler Waren im Wert von 4,7 Mrd. Euro

Flache Fernseher und virtuelle Welten haben in diesem Jahr wieder mehr Menschen auf die Elektronikmesse IFA gelockt. Nach einem Minus im Vorjahr wuchs die Besucherzahl in diesem Jahr um gut fünf Prozent auf 253.000, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Nach ihrer Umfrage bestellten Händler bei den Ausstellern Waren im Wert von 4,7 Mrd. Euro, rund acht Prozent mehr als im Vorjahr.

Industrie und Handel optimistisch

Industrie und Handel gingen sehr optimistisch in das Weihnachtsgeschäft als verkaufsstärkste Zeit im Jahr, hieß es. 1.805 Aussteller aus Unterhaltung- und Kommunikationselektronik sowie der Hausgerätebranche haben in Berlin ihre Neuheiten präsentiert. Das waren 18 Aussteller weniger als im Vorjahr.

Wie in den vergangenen Jahren standen immer flachere Fernseher mit immer schärferer Darstellung im Blickpunkt. Auch Unterhaltungselektronik und Hausgeräte, die sich per Handy-App vernetzen und steuern lassen, weckten Interesse, zudem Fitness-Tracker, Smartphones, Kameras für 360-Grad-Aufnahmen, 3D-Drucker und Drohnen. (APA/dpa, 6.9.2017)