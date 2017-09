Fed-Vize Fischer tritt überraschend zurück

Trump kann damit die Notenbank früher nach seinen Vorstellungen umbauen

Washington – Der stellvertretende Chef der US-Notenbank Fed, Stanley Fischer, tritt überraschend zurück. Das geschehe aus persönlichen Gründen, schrieb der 73-Jährige in einem Brief an US-Präsident Donald Trump. Sein Rücktritt erfolge Mitte Oktober.

Fischers Amtszeit wäre eigentlich erst nächstes Jahr ausgelaufen. Trump kann damit die Notenbank früher nach seinen Vorstellungen umbauen. Er hat die Fed mehrfach mit scharfen Worten kritisiert. (Reuters, 6.9.2017)