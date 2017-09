SPÖ freundet sich mit Kerns Oppositionsplan an

Mit dem Plan, bei Platz zwei in Opposition zu gehen, punktet der SPÖ-Chef selbst bei Parteirebellen. Für Politexperten bleibt trotz Kerns jüngster Wahlkampfstrategie Rot-Blau eine Variante

Wien – Selbst Parteirebellen wie Julia Herr finden den von Kanzler und SPÖ-Chef Christian Kern unlängst ausgegebenen Plan B "erfrischend ehrlich": Im ORF-Sommergespräch hat Kern am Montag damit aufhorchen lassen, dass die SPÖ in Opposition gehen wird, wenn sie am 15. Oktober nur Zweite wird – denn dann werde Österreich wohl eine schwarz-blaue Regierung bekommen.

Anders als Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl, für den Opposition grundsätzlich "Mist" ist, findet Herr, Chefin der Sozialistischen Jugend und auf Platz 16 der roten Bundesliste für die Nationalratswahl, dass Regieren "kein Selbstzweck" sei. Selbst im Worst Case würde die Partei einiges weiterbringen können, glaubt sie: "Die FPÖ schafft es in der Opposition seit Jahren, Politik zu machen. Oft genug hat sie gesagt, 'die Ausländer sind ein Problem!', sodass sie die Bevölkerung irgendwann auf ihrer Seite hatte."

Doch der Befund des Politikexperten Thomas Hofer fällt für Kerns jüngste Wahlkampfstrategie weniger schmeichelhaft aus. Er spricht von einem "Zickzackkurs aus Verzweiflung", denn die Warnung vor Schwarz-Blau sei "keine große Drohung", wenn der SPÖ-Chef nicht gleichzeitig explizit Rot-Blau ausschließe – Fragen nach dieser Konstellation hat Kern im ORF als artifizielle Diskussion vom Tisch gewischt.

Im Rechtfertigungsmodus

Hofers Fazit: Obwohl die Aussicht auf triste Oppositionsjahre die Funktionäre zum Rennen anspornen soll, seien diese "statt in den Mobilisierungsmodus in den Rechtfertigungsmodus" geraten. Damit nicht genug, stellen sich unentschlossene Wähler jetzt Fragen wie "Übernimmt Hans Peter Doskozil die SPÖ bei Platz zwei?".

Dem PR-Berater Josef Kalina geht die Interpretation der Kern'schen Oppositionswarnung "viel zu weit". Er glaubt, der Kanzler habe das nur als Konsequenz in Aussicht gestellt, falls Schwarz/Türkis–Blau tatsächlich schon so ausgemacht sei, wie es von roter Seite gern erzählt wird. Doch auch Kalina, der als ehemaliger SPÖ-Geschäftsführer die Mobilisierungskraft einer solchen Drohkulisse genau kennt, spricht mit dem Verweis auf die Wirtschaftsprogramme von ÖVP und FPÖ von einem "Plausibilitätsgrad von 90 Prozent".

Und auch Elisabeth Blanik, SPÖ-Chefin in Tirol, glaubt: Kern habe ein "realistisches Szenario" beschrieben, das sich ergebe, "wenn ich eins und eins zusammenzähle". Über Kollege Niessls "Mist" lacht sie nur und erklärt, sie sei jedenfalls niemand, der gleich zu jedem Thema seinen Senf abgeben müsse.

Einen Mangel an Meinungsvielfalt haben die Roten auch so nicht. Denn allein in der Oppositionsfrage gibt es laut Kalina "mehrere Denkschulen": diejenigen, die darin sowieso die bessere Option sehen – etwa manche Wiener, die sich von einer schwarz-blauen Regierung Aufwind für den eigenen Wahlkampf versprechen. Sowie diejenigen, die mit Sorge an die Oppositionszeit unter Schwarz-Blau zurückdenken – unter anderen Gewerkschafter und Interessenvertreter, motiviert von der Sorge um den eigenen Einfluss. Je nach Untergruppe, sprich Traditionalisten versus Niessl-Flügel, findet man hier Anhänger einer schwarz-roten oder rot-blauen Koalitionsvariante.

Rot-Blau im Radio

Ein neuerliches Aufeinandertreffen von Kern und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache stand am Mittwochabend im Wiener Funkhaus an. Zur Erinnerung: Bei der letzten Klartext-Debatte auf Ö1 im November war man einander durchaus amikal im Ton begegnet. Kern attestierte dem Kontrahenten damals jedenfalls "eine gute Kinderstube". (Karin Riss, Nina Weißensteiner, 6.9.2017)