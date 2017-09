Zech Group baut an "Industrial Campus Vienna East"

In der Gemeinde Enzersdorf an der Fischa südöstlich des Flughafens entsteht ein neues Logistik-Großprojekt

Enzersdorf – Nicht weniger als "Österreichs größtes Industrie- und Logistikzentrum" will die Deutsche Logistik Holding (DLH), ein Unternehmen der Zech Group, in Enzersdorf an der Fischa errichten. Die Gemeinde grenzt südöstlich direkt an die 2. Piste des Flughafens an. Auf 30 Hektar will man dort einen Logistikpark mit insgesamt 170.000 Quadratmeter schaffen, davon 160.000 Quadratmeter an Hallenflächen und 10.000 m² an Büros. "Energieeffizient und CO²-arm" habe man den Logistikpark konzipiert, wie es in einer Aussendung heißt.

Im ersten Bauabschnitt sollen sechs Mieteinheiten mit Nutzflächen zwischen 5.000 und 11.000 Quadratmetern errichtet werden, zusätzlich Büroflächen und Parkplätze. Der erste Mieter, das Dienstleistungsunternehmen Arvato, werde bereits Anfang Oktober 4.940 m² Hallenfläche und 850 m² Büro- und Sozialflächen beziehen.

Auch mit dem Bau der zweiten Logistik-Halle wurde bereits begonnen. Hier werden 5.610 m² Hallenflächen, 350 m² Büro- und Sozialflächen sowie 1.750 m² Außenflächen für Hornbach realisiert. Der Baustoffhändler will im Frühjahr 2018 einziehen.

Fertigstellung 2021

Insgesamt werden in der Bauphase 1 auf einer Grundstücksgröße von circa 91.200 m² acht Hallen mit einer geplanten Hallenfläche von rund 46.500 m² sowie Büros mit 3.600 m² errichtet. Potenzielle Mieter könnten derzeit noch Einfluss auf die Hallengrößen nehmen, so die Zech Group in der Aussendung. Der ganze erste Bauabschnitt soll geplanterweise im 3. Quartal 2018 fertiggestellt werden, die Fertigstellung des Gesamtareals wird bis Ende 2021 angestrebt, erläutert Mario Sander, Geschäftsführer der DLH Real Estate Austria GmbH.

Die Hallen werden mindestens zehn Meter hoch gebaut und können auf Wunsch auch zwölf Meter hoch werden. Die Gebäudehüllen seien für Temperaturführungen von 1 bis 28 Grad ausgelegt, heißt es in der Aussendung weiter. Auf Kundenwunsch könnten auch Photovoltaik-Anlagen installiert werden, so Sander. (red, 6.9.2017)