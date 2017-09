25 Jahre "Mario Kart": Welcher ist der beste Teil der Reihe?

"Super Mario Kart" oder doch "Mario Kart Wii" – stimmen Sie für Ihren Lieblingsteil ab!

Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass Nintendo Mario in ein Gokart steckte und mit Schildkrötenpanzer und Bananenschalen bewaffnete, um sich mit Prinzessin Peach und Bowser auf unwegsamen Strecken in Wettrennen zu messen.

Die "Mario Kart"-Reihe ist der Inbegriff des Fun-Racers, viele Rennspiele versuchen den Erfolg und den Spaßfaktor der Serie zu imitieren – erfolglos. "Mario Kart" ist und bleibt Primus der Wettrennspiele.

In den 25 Jahren erschienen acht Teile in der Hauptreihe. Jeder Teil griff auf gewisse Besonderheiten zurück: In "Double Dash!!" für den Game Cube nahmen gleich zwei Fahrer im Gefährt platz, in "Mario Kart 8" trotzen Mario und Co sogar der Schwerkraft und fahren kopfüber. Aber welcher Teil ist für Sie der beste der Reihe? Stimmen Sie ab! (rec, 11.9.2017)