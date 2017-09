Microsoft verlängert Gratis-Update von Windows 10S auf Pro

Umstieg danach kostet 50 Euro – Nutzer können bis März 2018 noch gratis wechseln

Mit Windows 10S will Microsoft vor allem dem am US-Schulsektor sehr erfolgreichen Chrome OS entgegen treten. Geräte mit dem abgespeckten System werden schon ab etwa 200 Dollar angeboten. Doch nicht jeder Nutzer des Surface Laptops oder günstiger Notebooks von anderen Herstellern will sich mit den Limitierungen des Systems abfinden.

Wer etwa nicht nur Programme aus dem Windows Store installieren möchte, kann aktuell gratis von Windows 10S auf Windows 10 Pro umsteigen. Diese Möglichkeit hatte Microsoft ursprünglich gegen Jahresende abdrehen wollen. Nun kommen die Redmonder ihren Kunden entgegen. Sie verlängern die Möglichkeit des kostenlosen Wechsels bis 31. März 2018.

Nach Frist kostet Upgrade 50 Euro

Wer dieses Zeitfenster verpasst, kann freilich immer noch von Windows 10S auf die Pro-Ausgabe umsteigen. Allerdings lässt sich der Konzern dies dann mit 50 Euro goutieren.

Die Ausweitung der Frist kommt vor dem Anlaufen des Weihnachtsgeschäfts und zeitgleich mit der internationalen Verfügbarkeit neuer Farbvarianten des Surface Laptop in 20 Ländern. Auch in Österreich und Deutschland ist der mobile Rechner nunmehr auch in "Kobalt Blau", "Bordeaux Rot" und "Gold Graphit" bestellbar. (red, 06.09.2017)