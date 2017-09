Welche Serien-Nebenfigur ist besser als die Hauptfigur?

Nicht immer ist die Hauptfigur der wahre Star einer Serie. Wer hat Ihrer Meinung nach die Serienprotagonisten überflügelt?

Am Anfang von "Breaking Bad" feuert man den Underdog Walter White noch an. Selbst wenn sein Zweitbusiness die Produktion von hochwertigstem Crystal Meth ist. Doch von Staffel zu Staffel fällt einem das schwerer, genauso wie beim unzuverlässigen Mann-Kind Jesse Pinkman. Wie gut, dass es Mike gibt. Mike Ehrmantraut, zwar Killer von Beruf, hat ein Herz aus Gold und bietet dem Zuseher sogar so etwas wie Identifikationspotenzial in einer Serie, die von Anfang an in einem moralischen Graubereich spielt. Sein Tod kommt für Mike-Fans als Schock. Glücklicherweise gab es ein Wiedersehen im Spin-off "Better Call Saul".

Die Hauptfigur einer Serie ist nicht unbedingt immer der Fanliebling. Dreht sich die Handlung in "Downton Abbey" vordergründig um die blasierte Mary Crawley, ist es doch deren Großmutter Violet, der die Herzen zufliegen. Mit ihren spitzen Kommentaren trifft sie immer ins Schwarze und behält dabei zu jeder Zeit Stil und Fassung.

next of ken

Den recht braven Freunden in "How I Met Your Mother" verleiht der rücksichtslose Hedonismus von Barney Stinson etwas Farbe, und auch Darryl Dixon bekämpft mit seiner Armbrust die Zombies in "The Walking Dead" um Welten eindrucksvoller als Anführer Rick. Peggy Olson legt im Gegensatz zum Hauptdarsteller Don Draper in "Mad Men" eine massive Entwicklung hin, der man gerne zuschaut, und Titus Andromedon ist viel mehr als nur ein lustiger Sidekick von "Kimmy Schmidt". Und der alte Arthur mag zwar wahnsinnig anstrengend sein, bereichert aber jede seiner Szenen in "King of Queens".

Welcher Nebendarsteller, welche Nebendarstellerin hat Sie besonders beeindruckt?

In welcher Serie wird die Hauptfigur sogar überstrahlt? Der Tod welcher Nebenfigur war besonders hart für Sie? Und von wem hätten Sie gerne ein Spin-off? (Anya Antonius, 7.9.2017)