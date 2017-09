Die Filmstarts der Woche

foto: upi

Barry Seal – Only in America (USA 2017, 115 min)

Regie: Doug Liman

Mit: Tom Cruise, Caleb Landry Jones, Domhnall Gleeson, Jesse Plemons, Jayma Mays

In seinem neuen Film arbeitet Tom Cruise als Drogenschmuggler für die CIA. Der biografische Thriller "Barry Seal: Only In America" basiert auf einer wahren Geschichte. Ex-Pilot und Drogenschmuggler Barry Seal soll in den 1980er-Jahren gegen die nach Ansicht der Reagan-Regierung wachsende kommunistische Bedrohung in Mittelamerika vorgehen. Bei seinen Drogenflügen beliefert er im Auftrag der US-Regierung nebenbei die Contra-Rebellen in Nicaragua mit Waffen. Regie führte US-Regisseur Doug Liman ("Swingers").