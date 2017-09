Studie: Gamer retten den PC-Markt

Marktforscher GFK zufolge erfreuen sich Spiele-PCs wachsender Beliebtheit

Jahre lang befand sich der PC-Markt aufgrund des Booms um Smartphones und Tablets in einer Krise. Doch einer aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens GFK zufolge haben Hardwarehersteller im Gaming-Segment wieder einen ordentlichen Wachstumstreiber gefunden. Vor allem Dank spezifischer Produkte wie Spiele-PCs (plus 55 Prozent) und Gaming-Laptops (plus 24 Prozent) konnte die Branche im ersten Halbjahr 2017 in allen untersuchten Ländern außer Nordamerika ordentlich zulegen.

Der größte Umsatztreiber bei Gaming-Hardware ist Westeuropa, gefolgt von Asien und Osteuropa.

Satte Profite

Hand in Hand schnellten so auch die Verkäufe von Gaming-Zubehör in die Höhe. Speziell Gaming-Monitore mit hohen Bildwiederholungsraten und kurzen Reaktionszeiten erfreuten sich mit einem Plus von 114 Prozent einer großen Nachfrage.

Für Hersteller sei der Gaming-Markt nicht nur aus Wachstumssicht besonders interessant: Wie Acer gegenüber der Seite MSPoweruser erklärte, würden einige PC-Hersteller bereits rund 50 Prozent ihrer Profite dem Verkauf von hochpreisigen Gaming-Produkten verdanken. (red, 6.9.2017)