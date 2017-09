Ariane-5-Start in letzter Sekunde abgebrochen

Transport zweier Satelliten auf noch unbekanntes Datum verschoben

scinews Video: Startabbruch in Kourou.

Cayenne – Der Start einer europäischen Trägerrakete vom Typ Ariane 5 ist am Dienstag im Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana in letzter Sekunde abgebrochen worden. Die Rakete, die zwei Kommunikationssatelliten (Intelsat 37e, BSAT-4a) ins All bringen sollte, war bereits in der Zündungsphase nach Ende des Countdowns, als ein Onboard-Computer den Startvorgang unterbrach.

Nun sollen Techniker den Ursachen des Fehlstarts auf den Grund gehen, erklärte Luce Fabreguettes vom Betreiberunternehmen Arianespace. Sobald Klarheit herrscht, könne die Ariane 5 wieder starten. (APA, red, 6.9.2017)