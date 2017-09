EZB: Österreich soll für Sparer in Griechenland haften und umgekehrt

Chefin der EZB-Bankenaufsicht Daniele Nouy sieht gemeinsame Einlagensicherung in Europa als überfällig

Frankfurt – Europa braucht nach Ansicht der Europäischen Zentralbank (EZB) endlich ein grenzübergreifendes System zum Schutz von Spargeldern. Eine Einlagensicherung auf europäischer Ebene sei "überfällig", sagte die Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Daniele Nouy, bei einer Bankentagung am Mittwoch in Frankfurt.

"Banken werden inzwischen auf europäischer Ebene beaufsichtigt und abgewickelt, daher ist auch eine Einlagensicherung auf dieser Ebene sinnvoll. Das wäre ein weiterer Schritt hin zu einem effizienten, stabilen und wahrhaft europäischen Bankenmarkt", sagte Nouy.

Die Folge wäre, dass zum Beispiel Bankkunden in Österreich für Sparguthaben in Griechenland haften müssten. In Spanien und Italien mussten in den vergangenen Monaten mehrere Institute aufgefangen werden. (APA/dpa, 6.9.2017)