Professionelle E-Mail-Kommunikation für Ihr Unternehmen

Unterwegs E-Mails abrufen, Kontakte speichern oder Termine koordinieren – mit Hosted Exchange von next layer greifen Sie jederzeit und überall auf Ihre Daten in Echtzeit zu.

Direkte E-Mail Zustellung auf Ihr mobiles Endgerät (z.B. Smartphone, Laptop, Tablet, Webclient, usw.) und Echtzeit-Synchronisierung Ihrer Daten ermöglichen effiziente und einfache mobile Kommunikation. Mit Hosted Exchange von next layer können Sie aber auch jederzeit orts- und clientunabhängig auf Aufgabenlisten, Kalender, Notizen, Kontakte, Dokumente und vieles mehr zugreifen.

"Alle Ihre Daten werden auf redundanten Exchange-Servern in unseren hochverfügbaren Rechenzentren in Österreich gespeichert " verspricht Ing. Andreas Schoder, Bereichsleiter Cloud und Managed Services bei next layer.

Gerade für anspruchsvolle Geschäftskunden mit geschäftskritischen Anwendungen ist es wichtig, ihre Daten in professionellen, heimischen Händen zu wissen. Die Einhaltung von Sicherheitsstandards wie ISO 27001 und Serverstandorte in Österreich (und damit die Einhaltung der strengen österreichischen bzw. europäischen Datenschutzgesetze) sind für einen Anbieter wie next layer dabei selbstverständlich.

Für jeden die passende Lösung

Durch umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten haben Sie die Möglichkeit die Hosted Exchange Lösung von next layer flexibel an Ihre individuellen Anforderungen und Bedürfnisse anzupassen.

Ihre Vorteile

Online-Speicherplatz für E-Mail, Kalender, Kontakte, Aufgaben

Gemeinsam nutzbare Kontaktdaten und Terminkalender

Erhöhte Produktivität und verbesserte Kommunikation

7x24 Verfügbarkeit und weltweiter, geräteunabhängiger Zugriff für alle Mitarbeiter

Optimale Datensicherung, Ihre kritischen Daten bleiben in Österreich

Kein E-Mail Server-Setup, keine Hardware-, Software- oder Support Kosten

Senkung der Kostenstruktur

Kalkulierbare Kosten

Entlastung der IT-Administration durch All-Inclusive-Pakete

Erhöhte Sicherheit der E-Mail-Kommunikation

Höchste Verfügbarkeit durch georedundante Data Center

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns!

fon: +43 5 1764-0

e: sales@nextlayer.at

web: www.nextlayer.at