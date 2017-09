Käufer für Air Berlin und Alitalia bringen sich in Stellung

Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl kündigt ein hohes Angebot für Air Berlin an. Air France-KLM hat kein Interesse an Alitalia, Ryanair bleibt im Rennen

Berlin/Frankfurt/Rom/Paris –Die Konsolidierung im europäischen Luftfahrtmarkt rückt näher. Am Mittwoch konkretisierte der Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl seine Übernahmeabsichten an der insolventen Air Berlin. "Ich gehe mal davon aus, dass wir Anfang der kommenden Woche das Angebot einreichen werden", sagte er im ARD-"Morgenmagazin".

Alles oder nichts

"Die Höhe ist ziemlich hoch. Ich glaube, man wird sehr, sehr überrascht sein", sagte Wöhrl weiter. Sein Offert wolle er mit einigen Partnern zusammen abgeben. "Es wird ein Programm sein, das in die mehreren hundert Millionen geht, in verschiedenen Raten bezahlt. Aber selbst die erste Rate, die wir bereit sind zu zahlen, ist sehr, sehr hoch." Durch die Höhe des Angebots erhoffe er sich bessere Chancen. Zudem wolle er Air Berlin nicht zerschlagen. "Entweder alles oder gar nichts."

Weitere Interessenten

Neben Wöhrl gibt es zahlreiche weitere Interessenten für die Niki-Konzernmutter Air Berlin. Derzeit gilt die AUA-Mutter Lufthansa als aussichtsreichster Bieter. Aber auch die britische Easyjet sowie der deutsche Ferienflieger Condor schauen sich die insolvente Airline an.

Am Dienstag war die Liste der Kaufinteressenten für die insolvente Fluggesellschaft weiter gewachsen. Das Berliner Logistikunternehmen Zeitfracht kündigte an, für die zweitgrößte deutsche Airline bis 15. September bieten zu wollen. Auch Geschäftsführer Wolfram Simon bestätigte, die Air Berlin möglichst als Ganzes übernehmen zu wollen.

Nur für das Filetstück der Air Berlin, die Österreich-Tochter Niki, interessiert sich deren Gründer und Namensgeber Niki Lauda. Er überlegt, ein Angebot zu legen.

Gebote für die Fluggesellschaft können noch bis 15. September abgegeben werden. Eine Entscheidung über den Verkauf wird bis zum 21. September angepeilt.

Air France-KLM dementierte hingegen, Interesse an Air Berlin zu haben.

Auch kein Interesse an Alitalia

Bei möglichen Käufern für die krisengeplagte italienische Fluglinie Alitalia verdichtet sich ebenfalls das Feld möglicher Investoren.

Air France-KLM hat kein Interesse an der Übernahme der Alitalia. Die französische Fluglinie sei nicht am Erwerb von Airlines in Krisensituationen interessiert, sagte CEO Jean-Marc Janaillac laut italienischen Medienangaben vom Mittwoch.

Im Rennen um 90 Maschinen der Alitalia bleibt Ryanair, die bis Ende 2017 mit 36 Millionen Passagieren in Italien rechnet, 2016 waren es noch 32 Millionen. Ryanair will mit weiteren Slots in Italien wachsen.

Die Regierung in Rom hatte bisher betont, sie werde Angebote für die komplette Übernahme der Fluggesellschaft bevorzugen. Bei den Sonderverwaltern der krisengeschüttelten Fluggesellschaft Alitalia sind neun Übernahmeangebote eingetroffen. Verbindliche Angebote können bis spätestens 2. Oktober abgegeben werden. (APA, red, 6.9.2017)