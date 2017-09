"Geil, geil, geil": Flüssiger Display-Schutz sorgt bei "Höhle des Löwen" für Aufsehen

Deutsches Startup holt mit Protectpax Investoren bei TV-Sendung an Bord

Am Dienstag startete die fünfte Staffel der deutschen Startup-Show "Höhle des Löwen". Unternehmensgründer können Investoren darin ihre Produktideen schmackhaft machen und so auf eine Beteiligung hoffen. Eines der erfolgreichen Startups der neuen Folge will auch gleich den Smartphone-Markt aufmischen – mit einem Schutz für Smartphone-Displays.

Flüssiger Schutz

Das besondere an Protectpax: es handelt sich nicht um eine Schutzhülle oder Folie, sondern um eine flüssige Nanobeschichtung. Genauer gesagt "flüssiges Glas auf Keramikbasis". Im Gegensatz zu Schutzfolien können sich dadurch keine Luftblasen bilden oder die Ecken am Rand ablösen. Die Touch-Bedienung oder Helligkeit des Bildschirms soll dadurch nicht beeinträchtigt werden.

In der Sendung demonstrierten die beiden Gründer Pascal Buchen und Anthony Filipiak das Produkt. Die Flüssigkeit wird auf das Display getropft und verrieben. Nachdem das Ganze nach etwa zehn Minuten getrocknet und mit einem Tuch poliert ist, soll das Display um das Sechsfache härter sein. Die "Bearbeitung" mit Hammer und Schere machte dem Testgerät in der Sendung jedenfalls nichts aus. Der Schutz soll bis zu zwölf Monate andauern. Die Flüssigkeit soll nicht nur Smartphone-Displays, sondern auch Uhren, Kameras und andere Geräte mit Bildschirm schützen.

protectpax displayschutz

Die Technologie gibt es schon länger, sei aber für den Einsatz von Smartphones noch nicht ideal gewesen, so die Gründer. Protectpax wurde gemeinsam mit Wissenschaftlern in den USA entwickelt. Das Patent darauf können sie nicht mehr anmelden, weshalb ein derartiges Produkt auch von anderen Unternehmen auf den Markt gebracht werden könnte. Investor Ralf Dümmel war von der Idee trotzdem überzeugt. Er befand Protectpax als "geil, geil, geil" und stieg mit 150.000 Euro ein. Damit erhält er eine 20-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen. Protextpax kann derzeit um 14,90 Euro bestellt werden. (red, 6.9.2017)