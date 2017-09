Münzsammler, die früh aufstehen, haben einen Vogel

Lange Warteschlangen, überlastete Server: Zahlreiche Sammler versuchten am Mittwoch die Drei-Euro-Münze "Eisvogel" zu ergattern

Wien – Um die 200 Leute verbrachten ihren Mittwochmorgen vor dem Schoeller Münzhandel in der Wiener Renngasse. Die vierte Münze aus einer Reihe von Tiertalern ging in den freien Verkauf: der Eisvogel. Teilweise mit Campingsesseln ausgerüstet harrten Sammler vor dem Gebäude im ersten Wiener Gemeindebezirk aus.

Sie warteten auf die neue Drei-Euro-Münze, für die sie mehr als das Dreifache bezahlen werden (9,90 Euro) und die sie nachher wahrscheinlich noch einmal für das Drei- oder Vierfache an den Mann oder die Frau kriegen können. Für die Fledermaus-Münze muss man auf dem Marktplatz willhaben.at sogar einen Hunderter bezahlen.

Handel ist "unfair"

Das Warten kann sich also auszahlen. Vor allem, weil die Website der Münze Österreich wegen zu vieler Aufrufe am Vormittag nicht erreichbar war. Das passiert immer wieder, "wir haben alles probiert", sagt Andrea Lang von der Münze. Man sei bei der Homepage aber an Verträge gebunden. "Noch blöder wäre es, wenn niemand die Münzen kaufen wollte."

Nicht jeder, der einen Vogel hat, verkauft ihn aber weiter. "Das ist unfair", sagt ein junger Sammler, Anfang 20. Viele würden gleich mehrere verkaufen und damit gutes Geld verdienen. Die Stückzahl ist mit 50.000 limitiert. Ein echter Sammler zocke aber keine anderen ab, für ihn sei das ein Hobby und nicht mehr.

Gesetzliches Zahlungsmittel

Früh müsse man da sein, "sonst sind sie weg", sagt ein älterer Herr. Er will unbedingt einen Eisvogel haben, denn der sei "etwas Besonderes". Mit den Münzen lässt sich übrigens auch ganz normal einkaufen, sie werden von der Münze Österreich ausgegeben und sind gesetzliches Zahlungsmittel. Besonders intelligent wäre das aber nicht.

Im November kommt die nächste Münze aus der Tiertaler-Reihe in den Verkauf: der Wolf. (Andreas Sator, 6.9.2017)