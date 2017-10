2 Stipendien: MBA @ CLU California

Im Wert von 30.000 bzw. 15.000 Euro

Die IBSA International Business School Austria organisiert hier in Österreich regelmäßig die Durchführung des MBA Programmes der CLU University California. Die CLU ist eine traditionelle, hochwertige Universität, die im Ranking unter 1.200 akademischen Einrichtungen den erfreulichen 14. Platz belegt. Profitieren Sie von der internationalen Erfahrung und der hohen Qualität der Vortragenden und graduieren Sie nach nur 15 Monaten in Kalifornien gemeinsam mit 500 lokalen und internationalen Studierenden!

Inhalte:

15 ausgewählte Module aus dem Bereich Wirtschaft und Unternehmensführung, international und stark praxisorientiert, ausgelegt für Manager.

Modalitäten:

15 Monate berufsbegleitend, 7 Module an je einem Wochenende in Linz, Wien oder Graz, parallel dazu 6 Module im virtual class room. Zum Abschluss 2 Wochen in Kalifornien mit 2 Modulen am Campus, Firmenbesuchen, guest speakers und der Graduierungsfeier. Komplett auf Englisch.

Zulassung:

Hochschuldiplom, Berufserfahrung, Englischkenntnisse.

Start: Februar 2018

Abschluss:

Master of Business Administration der CLU University California

Information:

www.ibsa.co.at

facebook.com/ibsa.co.at

IBSA, DI Klaus Kersten, MBA

0664/61 99 637

klaus.kersten@ibsa.co.at

Bewerbung:

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben (deutsch oder englisch) bis 25. Oktober 2017 an: derStandard@ibsa.co.at

Ende der Bewerbungsfrist: Mittwoch, 25. Oktober 2017!