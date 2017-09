EuGH-Urteil: Ungarn und Slowakei müssen Flüchtlinge aufnehmen

Von der EU beschlossene verbindliche Aufnahmequote ist laut Europäischem Gerichtshof rechtens

Luxemburg – Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die Klage von Ungarn und der Slowakei gegen die Umverteilung von Flüchtlingen zurückgewiesen. Eine entsprechende von der EU beschlossene verbindliche Aufnahmequote sei rechtens, teilte der EuGH am Mittwoch mit. "Der Mechanismus unterstützt Griechenland und Italien dabei, mit den Auswirkungen der Flüchtlingskrise umzugehen", hieß es in der Urteilsbegründung des Gerichtshofs in Luxemburg.

Nach Ansicht Ungarns und der Slowakei untergräbt die Verpflichtung zur Flüchtlingsaufnahme ihre staatliche Souveränität und gefährdet in Zeiten von Anschlägen die Sicherheit der Bürger. Dementsprechend nahmen die Staaten so gut wie keine Flüchtlinge auf.

Der Generalanwalt am EuGH, Yves Bot, sprach sich in einem Rechtsgutachten im Juli bereits dafür aus, die Klagen abzuweisen. Die Umsiedlungsregelung sei geeignet, das von ihr verfolgte Ziel zu erreichen. Die Luxemburger Richter folgten der Empfehlung nun offenbar.

EU-Einigung von 2015

Die Mitgliedstaaten der EU einigten sich 2015 auf den Mechanismus, bei dem jeder Mitgliedstaat eine gewisse Anzahl an Migranten aufnehmen soll. Ungarn und die Slowakei waren ebenso wie Tschechien und Rumänien überstimmt worden. Die Regel war erlassen worden, um Griechenland und Italien nach dem Massenzustrom von Flüchtlingen über das Mittelmeer zu entlasten.

Die Quote sollte die Umverteilung von rund 120.000 Flüchtlingen ermöglichen, bisher fand aber nur in rund 25.000 Fällen eine Relocation innerhalb der EU statt. Zusätzlich gibt es ein Resettlement-Programm von Asylsuchenden außerhalb der EU in Mitgliedsstaaten.

1.953 Flüchtlinge sollen nach Österreich

Das EU-Umverteilungsprogramm verpflichtet Österreich, gesamt 1.953 Flüchtlinge aus Italien und Griechenland aufzunehmen. Ende August hieß es, dass nun die ersten Flüchtlinge aus dem Relocation-Programm angekommen waren: 14 Personen aus Eritrea und Syrien waren da in Schwechat gelandet, 35 wurden erwartet. (APA, 6.9.2017)