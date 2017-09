Can-Bassist Holger Czukay gestorben

Musiker wurde 79 Jahre alt

Euskirchen – Der Mitbegründer und Bassist der Band Can, Holger Czukay, ist tot. Die Leiche des Musikers sei in einer Wohnung in Weilerswist gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei Euskirchen am Mittwoch. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Czukay wurde 79 Jahre alt.

Die Kölner Band Can galt als eine der führenden avantgardistischen Bands der 70er Jahre. Sie mixte Klassik, Free Jazz und Rock-Rhythmen mit komplizierten Harmonien und elektronischen Effekten – und wurde zum Vorreiter von New Wave und Elektro-Pop. Berichten von "Express" und "Kölner Stadt-Anzeiger" zufolge hatte ein Nachbar Czukay leblos in dem zur Wohnung umgebauten ehemaligen Can-Studio in Weilerswist gefunden. Ein Notarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können. (APA, 6.9.2017)