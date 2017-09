Neues Drohnenvideo zeigt Vorbereitungen auf Apple-Event

Im Steve Jobs Theater wird fleißig an letzten Schritten vor Apples iPhone-Präsentation gearbeitet

Drohnenvideos von Flügen über Apples neues Hauptquartier haben mittlerweile schon Tradition. In den vergangenen Monaten konnte man so gut nachvollziehen, welche Fortschritte der Apple Park gemacht hat. Inzwischen ist das Gebäude fertiggestellt, nun wird an den umliegenden landschaftlichen Elementen gearbeitet. Die ersten Mitarbeiter sind schon vor einigen Wochen in das Hauptgebäude übersiedelt.

duncan sinfield

Nun wird im Apple Campus erstmals ein iPhone-Event abgehalten. Nächsten Dienstag, also am 12. September, wird Apple dort eine Reihe von neuen Produkten präsentieren. Darunter sollen sich drei neue iPhone-Modelle befinden. Der Überflug zeigt nun auch, wie letzte Arbeiten im Steve Jobs Theater durchgeführt werden. Dort wird der Event stattfinden.

Unterirdisch

Der Großteil des Veranstaltungsorts ist unterirdisch. Eine Halle soll Platz für rund 1.000 Journalisten bieten. Wie es im Inneren des Steve Jobs Theaters aussieht wird die Öffentlichkeit also spätestens in einer Woche erfahren. (red, 6.9.2017)