Riesige Nekropole in der Felsenstadt Perperikon entdeckt

Begräbnisstätte nahe den Überresten einer Kirche enthielt in bis zu vier Schichten angeordnete Grabkammern

Sofia – Archäologen haben in der auf Naturfelsen angelegten antiken Stadt Perperikon in Bulgarien eine riesige Begräbnisstätte freigelegt. Nach bisherigen Funden dürften nahe den Grundmauern der früheren Bischofsbasilika auf dem 470 Meter hohen Felsberg im Südosten des Balkanlandes in mehreren Epochen Menschen beigesetzt worden.

"Die Nekropolis war derart populär, dass die Menschen buchstäblich aufeinander bestattet wurden", erläuterte der renommierte bulgarische Archäologe Nikolaj Owtscharow am Dienstag. Die Totenstadt auf Perperikon ist der sensationelle Fund der diesjährigen Grabungskampagne Owtscharows.

Bis zu vier Grabkammern übereinander

Die bis zu vier Schichten von Grabkammern wurden durch Steinplatten voneinander getrennt. In den Gräbern fand Owtscharows Team persönliche Gegenstände der Toten sowie Schmuck.

Nach 18-jährigen Ausgrabungen wurde Perperikons Geschichte bis in die Kupferzeit nachgezeichnet. Auch die antiken Thraker hatten eine heilige Stätte auf dem Felsberg, der rund 250 Kilometer südöstlich der bulgarischen Hauptstadt Sofia liegt.

Die Felsenstadt war auch von Römern, Goten, Byzantinern und Bulgaren besiedelt. Die Bulgaren errichteten auf dem Felsberg ein mittelalterliches Schloss. Die Bischofsbasilika auf Perperikon stammt aus dem 5. Jahrhundert. (APA, red, 6.9.2017)