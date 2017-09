Südkorea und Saudi Arabien für WM in Russland qualifiziert

Koreaner zum zehnten Mal bei einer Endrunde – Australien muss zittern

Taschkent/Teheran/Melbourne – Südkorea hat sich als sechstes Team auf sportlichem Wege für die Fußball-WM 2018 in Russland (14. Juni bis 15. Juli) qualifiziert. Den Koreanern, bei denen Hwang Hee-chan von Österreichs Double-Gewinner Red Bull Salzburg durchspielte, genügte am Dienstag in Taschkent ein torloses Remis in Usbekistan, um sich Platz zwei in der Gruppe 1 hinter der iranischen Auswahl zu sichern.

Es ist die bereits zehnte WM-Teilnahme von Südkorea, die neunte en suite. Vor Südkorea hatten sich bereits Rekordweltmeister Brasilien, Iran, Japan, Mexiko und Belgien qualifiziert, Gastgeber Russland hat einen Fixplatz im 32 Teilnehmer umfassenden Feld.

Der achte Teilnehmer heißt Saudi-Arabien, das nach einem 1:0-Heimsieg in Jeddah über Gruppensieger Japan zum fünften Mal bei einer Endrunde dabei ist. Der erst in der Pause eingewechselte Fahad Almuwalad avancierte mit seinem Goldtor in der 63. Minute zum Matchwinner für die vom Niederländer Bert van Marwijk betreuten Gastgeber.

Die Australier müssen dagegen aufgrund der schlechteren Tordifferenz als Dritter in das Duell mit Syrien. Der Sieger dieses Duells, das in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird, trifft dann im internkontinentalen Playoff auf den Vierten der Nord-, Mittelamerika- und Karibik-Zone (CONCACAF). (APA, 5.9.2017)