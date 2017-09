TV- und Radiotipps für Mittwoch, 6. September

Gegen die Marihuana-Mafia, Politik Spezial: Klartext, Terra Mater: Galapagos, Ein Pharmakonzern und sein Hormonpräparat, Im Brennpunkt: Kampf um Kärnten und Weltjournal: Mein Damaskus

19.40 REPORTAGE

Re: Gegen die Marihuana-Mafia. Wo Cannabis und Kriminalität blühen Der Anbau und Schmuggel von Cannabis ist für die albanische Mafia ein Milliardengeschäft. Das Land an der Adria ist in den vergangenen Jahren zu einem der weltweit größten Produzenten der Droge geworden, Ermittler führen einen harten Kampf. Bis 20.15, Arte

20.15 LIVE ZEITVERSETZT

Politik Spezial: Klartext Nach der Absage von ÖVP-Chef Sebastian Kurz diskutieren bei Klaus Webhofer nun Kanzler Christian Kern (SPÖ) und Heinz-Christian Strache (FPÖ). Die Debatte beginnt um 18.30 Uhr im RadioKulturhaus (Ö1) und wird zeitversetzt im TV gezeigt. Im Anschluss um 21.15 Uhr bespricht Ingrid Thurnher in Die Analyse das Duell mit einer Runde aus Chefredakteuren. Bis 22.05, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Galapagos – Die Macht des Meeres (1/2) Auf dem abgelegenen Galapagos-Archipel finden sich einige der ungewöhnlichsten Tiere unseres Planeten. Es ist keine Überraschung, dass hier einst Darwins Evolutionstheorie entstand. Bis 21.15, Servus TV

20.15 GESCHÄFT MIT DER MEDIZIN

Der vertuschte Skandal – Ein Pharmakonzern und sein Hormonpräparat Viele Kinder kommen ab den 1960er-Jahren mit Missbildungen auf die Welt. Sie haben eines gemeinsam: Ihre Mütter haben das Mittel Duogynon als Schwangerschaftstests erhalten. Um 21 Uhr folgt Milliardengeschäft Schmerzpillen über die Spur des Geldes im Markt der Schmerzmittel und ihre Risiken und Nebenwirkungen. Um 21.50 Uhr geht es in Akte D – Die Macht der Pharmaindustrie um Skandale und steigende Arzneimittelausgaben. Bis 22.35, 3sat

22.05 DOKUMENTATION

Im Brennpunkt: Kampf um Kärnten – Von der Volksabstimmung zum Ortstafelkonflikt Die Anfänge gehen bis ins Jahr 1918 zurück, der Konflikt gipfelte im Ortstafelsturm von 1972: Peter Liska rekapituliert die Ereignisse und schlägt gleichzeitig einen Bogen vom Partisanenkampf im Zweiten Weltkrieg und der Vertreibung der slowenischsprachigen Bevölkerung über den Ortstafelkonflikt bis hin zur aktuellen Lage. Bis 22.55, ORF 3

22.15 REPORTAGE

ATV – Die Reportage: Illegales Glücksspiel (1/2) Auch nach dem Totalverbot des kleinen Glücksspiels in mehreren Bundesländern boomt das Automatenglücksspiel in Österreich. Es hat sich in die Hinterzimmer der Buden verlagert, die Finanzpolizei kämpft dagegen an. Bis 23.20, ATV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Mein Damaskus Syriens Hauptstadt Damaskus steht im siebenten Kriegsjahr. Der langjährige ORF-Reporter Fritz Orter und sein Kameramann Akram Al Yassiri besuchen eine Stadt voller bizarrer Widersprüche – zwischen Lebensfreude, Angst, Bomben und Ruinen. Bis 23.00, ORF 2

foto: orf

22.35 SOZIALDRAMA

Brüderbande (Mange tes morts – Tu ne diras point, F 2014, Jean-Charles Hue) Der junge Jason (Jason François) ist Teil einer ärmlichen Familie, die im Norden Frankreichs lebt. Zu Jasons bevorstehender Taufe kehrt sein aggressiver Halbbruder Fred (Frédéric Dorkel) nach 15 Jahren Gefängnis zurück. Kommt es zum Äußersten? Eine Geschichte über die Bande zwischen Brüdern, halbdokumentarisch erzählt. Bis 0.10, Arte

23.00 REPORTAGE

Weltjournal +: Hadsch – Das Mekka-Business Für Saudi-Arabien ist der Hadsch ein Riesengeschäft. Doch warum ist die Pilgerreise für Muslime so wichtig? Was genau machen die Millionen Gläubigen in Mekka und Medina, und worum geht es den Saudis, die diese gigantischen Pilgerströme aus aller Herren Länder logistisch managen? Der österreichisch-ägyptische Schauspieler Faris Rahoma, bekannt aus der Filmkomödie Die Migrantigen, begibt sich auf Pilgerfahrt. Bis 23.55, ORF 2

23.30 WISSENSCHAFT

Science.talk: Die Zukunft der Arbeitswelt Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer der Digitalisierung? Welche Kompetenzen sind gefragt? Mit Barbara Stöckl diskutieren: Philosoph Konrad Paul Liessmann, Schulabbrecher und Firmengründer Ali Mahlodji und die Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung, Michaela Reitterer. Bis 0.05, ORF 3