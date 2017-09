"EU-Bauer" bis zur Nationalratswahl nicht mehr im ORF

Landesdirektorin Bernhard: Zur Wahrung der Objektivität

Klagenfurt – Der aus dem Villacher Fasching als "EU-Bauer" bekannte Manfred Tisal wird bis zur Nationalratswahl am 15. Oktober keine ORF-Sendungen mehr moderieren, auch seine Radiokolumne ist sistiert. Das gab Landesdirektorin Karin Bernhard am Dienstag auf APA-Anfrage bekannt. Die Entscheidung erfolgte aufgrund eines Facebook-Posting Tisals mit Verbalattacken auf Flüchtlinge.

Sie habe mit Tisal ein Gespräch geführt und ihm mitgeteilt, dass die Wahrung der Objektivität auch für freie Mitarbeiter des ORF notwendig sei. Daher habe sie entschieden, die Kolumne auszusetzen und Tisal bis zum Wahltermin auch mit keinen Moderationen zu betrauen. Nach der Wahl werde man sich die Sache noch einmal ansehen.

Tisal moderiert am (morgigen) Mittwoch eine FPÖ-Wahlkampfveranstaltung in Wien, in der kommenden Woche ist er dann beim Wahlkampfauftakt der Freiheitlichen in Klagenfurt als Moderator tätig. (APA, 5.9.2017)