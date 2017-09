Wählen Sie aus Überzeugung oder Taktik eine bestimmte Partei?

Taktik geht nicht nur von den wahlwerbenden Parteien aus, auch manche Wähler gehen nicht aus Überzeugung für eine bestimmte Partei zu den Urnen, sondern um eine Partei zu verhindern. Wählen Sie taktisch?

Zehn Parteien werden am 15. Oktober österreichweit auf dem Wahlzettel zu finden sein. Keine leichte Entscheidung, denn jede Partei hat im Wahlprogramm Punkte, die für den einen oder anderen Wähler wichtig sind. Mit welchen Grundsätzen kann man sich identifizieren? Welche Partei vertritt die eigenen Anliegen am besten? Diese Fragen stellen sich die Wahlberechtigten vielleicht gerade.

Mit der Ansage von Bundeskanzler Christian Kern beim ORF-"Sommergespräch", dass er mit der SPÖ in Opposition gehen werde, wenn seine Partei nur zweitstärkste Kraft wird, versucht er unter anderem Wähler zu mobilisieren, ihre Stimme den Sozialdemokraten zu geben. Ein nicht beiläufiger Sager, sondern bewusst gesetzt. "In erster Linie waren damit die eigenen Leute angesprochen, die Funktionäre und Sympathisanten, aber auch jene Wähler, die sich zwar vorstellen können, SPÖ zu wählen, sich aber noch nicht entschieden haben. Was Kern so beiläufig zu vermitteln versucht hat: Es geht um alles. Wenn er nicht Kanzler bleibt, wird es eine schwarz-blaue Regierung geben. Aus Sicht der Roten und der Linken also den Weltuntergang", so Michael Völker im STANDARD-Kommentar.

Überzeugung oder Taktik

Und damit fängt für Wähler vielleicht die Überlegung an. Wie kann ich eine Partei in der Regierung verhindern? Was ist das geringere Übel? Nicht aus Überzeugung heraus wird dann das Kreuzerl gemacht, sondern Taktik steht hinter der Stimme für eine bestimmte Partei, auch wenn die Sympathie für Kleinparteien vorhanden ist, so wie bei User "R2P2":

Für User "Matthias_94" ist taktisches Wählen keine Option und auch die Ansage von Kern Teil des Problems:

Das Parteiprogramm und nur eine kleine taktische Komponente sind für User "Steverd" wahlentscheidend:

Wählen Sie taktisch?

Oder stehen bei Ihrer Wahlentscheidung immer die Überzeugung und das Parteiprogramm an vorderster Stelle? Lassen Sie sich durch Aussagen wie von Christian Kern in Ihrem Wahlverhalten beeinflussen? Haben Sie schon einmal aus Taktik heraus gewählt? Erzählen Sie uns von Ihren Überlegungen zum taktischen Wählen! (Judith Handlbauer, 6.9.2017)