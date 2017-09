"FAQ": Über die Landflucht, das Essen und den Stress

Die Fragen des modernen Lebens, das Vorarlberger Forum FAQ widmet sich ihnen. Dazu gibt es Kultur und Kulinarik

Bregenz – Die Veranstalter des FAQ im Bregenzerwald bezeichnen ihren viertägigen Event als Forum mit Festivalcharakter und kulinarischem Anspruch. Neben Vorträgen und Gesprächen zu Problemen der Gegenwart stehen Konzerte, Lesungen, Wanderungen und Yoga-Übungen auf dem Programm.

Unter dem Titel "What the FAQ? Oder: Was haben wir uns schon immer gefragt?" diskutiert morgen, Donnerstag, Zita Bereuter (FM4) mit der deutschen Regisseurin und Autorin Doris Dörrie, Regisseurin Marie Kreutzer, Musiker Philipp Lingg und KUB-Direktor Thomas Trummer über unseren Umgang mit Zeit, Stress, Luxus, Verzicht und Leistung(sbewertung).

Zuvor werden Texte des Vorarlberger Schriftstellers und Sozialreformers Franz Michael Felder gelesen. Ein zentrales Thema des FAQ sind die Kunst des Kochens und die Esskultur im Allgemeinen. Darüber hat Dörrie 2007 einen Dokumentarfilm gemacht.

In How to Cook Your Life begleitet sie den Zen-Lehrer Edward Espe Brown nach Kalifornien und ins niederösterreichische Scheibbs zu kombinierten Koch- und Meditationskursen. Nach der Vorführung sprechen die beiden über den Film, Zen und die Kunst des Kochens.

Bekannt für seine poetischen Interventionen ist das Aktionstheater Ensemble. Beim FAQ zeigt es die Produktion Immersion. Wir verschwinden, in der der Kampf um Aufmerksamkeit thematisiert wird. Und der Neid der dabei zu kurz Gekommenen.

Davor tauschen sich ORF-Moderator Christoph Feurstein, Rebecca Clopath, Miriam Kathrein, Dietmar Nigsch, Dirk Stermann und die Theatermacher zum Thema "Muss ich hier weg?" aus. Wie lässt sich erklären, dass junge Menschen die ländlichen Idyllen verlassen, um in der Stadt ihr Glück zu versuchen.

Andererseits sehnen sich viele Städter nach einem Haus im Grünen. Letztlich ist diese Frage eine nach der Wertigkeit von Luxus: ländliche Ruhe oder städtische Vielfalt? (Gerhard Dorfi, 5.9.2017)