Angst vor Amazon in Australien verpatzt Blackstone Immobilienverkauf

Einzelhandelsbranche zunehmend nervös

Der bevorstehende Start von Amazon in Australien macht die dortige Einzelhandelsbranche zunehmend nervös. Die US-Beteiligungsgesellschaft Blackstone stoppte einem Insider zufolge den Verkaufsprozess für zehn Einkaufszentren in Sydney und Melbourne, weil sie keine Käufer dafür gefunden hat.

Angebote nur für einzelne Gebäude

"Es kamen zwar Angebote, aber nur für einzelne Gebäude, nicht für das gesamte Portfolio", sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. "In der Einzelhandelsbranche herrscht eine große Unsicherheit wegen Amazon." Eine Sprecherin von Blackstone lehnte einen Kommentar ab.

Der US-Handelsriese, der seine Waren über das Internet verkauft, kündigte im April seine Expansion nach Australien an. Die dortigen Einzelhändler wie Harvey Norman Holdings, Myer Holdings und JB Hi-Fi sind bisher kaum im Internet vertreten und verkaufen ihre Waren vor allem in lokalen Geschäften. Ihre Aktienkurse stehen seit Bekanntwerden der Pläne von Amazon unter Druck.

Erste Lagerhalle in Melbourne geplant

Amazon will die erste Lagerhalle für seine Waren in der australischen Metropole Melbourne errichten, wie der Konzern kürzlich mitteilte. Um das Geschäft aufzubauen, schicken die Amerikaner den deutschen Amazon-Manager Rocco Bräuniger nach Down Under. (APA/Reuters, 5.9.2017)