ÖTV-Team gegen Rumänien nominiert

Dominic Thiem, Sebastian Ofner, Gerald Melzer und Oliver Marach treten in Wels an

Wien/Wels – Österreichs Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek hat am Dienstag seine ranglistengemäß stärksten Spieler für den Tennis-Länderkampf mit Rumänien von 15. bis 17. September in Wels nominiert. Die Österreicher gehen mit dem Weltranglisten-Achten Dominic Thiem, Aufsteiger Sebastian Ofner, Gerald Melzer und Doppelspezialist Oliver Marach in das Sandplatz-Duell um den Verbleib in der Europa/Afrika-Zone 1.

Thiem hatte zuletzt vor eineinhalb Jahren in Portugal im Davis Cup für Österreich gespielt. "Wir gehen als ganz klarer Favorit ins Rennen", meinte Koubek. "Wenn du einen Top-Ten-Spieler am Start hast, macht das einen Riesenunterschied." Wer neben Fixstarter Thiem die Einzel bestreiten wird, wollte der Davis-Cup-Kapitän erst nach den Trainingseindrücken entscheiden. Österreichs Davis-Cup-Rekordspieler Jürgen Melzer fehlt verletzungsbedingt. (APA, 5.9.2017)